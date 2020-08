Sõpruse Puiestee avaldas seitsmenda albumi ja plaanib sügisel plaadiesitlustuuri

Sõpruse Puiestee värske plaadi üldine tonaalsus meenutab 80ndate meeleolusid. Lugude peamisteks autoriteks on traditsiooniliselt Allan Vainola ja Mait Vaik. Bänd on tänavu suvel mõned kontserdid juba teinud, kuid albumi tutvustamise tuur on planeeritud septembrisse.

«18. septembril astume üles Rakveres, 9. oktoobril esineme Tartus ning 10. oktoobril Tallinnas. Tõenäoliselt lisame veel midagi,» lisas Vainola plaadiesitluse tuuri kohta.

«Uus album sündis päris pika aja jooksul. Esimesed lood ja mõtted said paari aasta jooksul kirja, tegelesime nendega hoolikalt ja valisime lõpuks kümme parimat pala välja. Salvestustöö oli peamiselt möödunud talvel,» sõnas Vainola.

Muusik lisas, et album on klassikalise vana-kooli plaadi pikkusega, hõlmates endas ligikaudu 40 minuti jagu materjali. «Minu poolt on muusika ja aranžeering, Mait Vaik on teinud tekstid. Albumil on kaks erandit. Üheks siis ansambli Kino lugu «Закрой за мной дверь», see tundus meile nii sümpaatne pala ja otsustasime selle ära teha. Lisaks esitame ühte lugu, mille teksti autoriks on Andres Aule, selle laulu peakiri on «Lahkumata linnast». Kõik ülejäänud on meie enda looming,» lisas Vainola.

Vainola kirjeldas bändi loomeprotsessi, mis töötab hästi ja on välja kujunenud pikkade aastate jooksul. «Mait on eelkõige poeet ja kirjanik, tal valmib palju erinevaid tekste ja jutte. Mul endal valmivad samaaegselt eraldi lood, mõtted ja ideed. Oleme nii pikalt koostööd teinud, et suudame need kuidagi koos lugudeks vormistada, kõik töötab samas rütmis,» tunnistas ta.

Uue albumi materjali hulgas on üsna erinevaid palasid, autorite sõnul oli selline lähenemine taotluslik. «Tahtsime kuulajateni tuua erineva meeleoluga lugusid. Seal on esindatud vana-kooli romantika, pingelisem rokilik värk....väga erineva rütmi ja meeleoluga lood. Üldine rütm on üsnagi süntesaatori keskne, võtsime eeskuju 80ndatest, loomingu sees on nostalgiat ja samas ka tehnilist uut katsetamist. Album ilmub ka vinüülina ning on laetav erinevatelt digitaalsetelt platvormidelt,» rääkis Vainola.

Albumilt neljandale loole «Miraaž» ilmus ka video. «Tegime video valiku hetkel, kui oli karantiini aeg veel üsna aktuaalne. Tundus, et suveigatsus on tohutult suur...inimesed ju istusid kodudes ja polnud pikalt välja saanud. Kogu olukord tekitas ekstra igatsuse vabaduse ja suve järgi. Sellele ideele mõeldes on ka loo video tehtud,» täpsustas Vainola.