Laulev juuksur German Pinelis: ärge oodake, tegutsege!

German ilmus avalikkuse ette läbi telesaate «Eesti tippmodell». Mees täpsustas, et tegeleb modellitööga tänaseni. «Modellina astun üles küll harva, kuid heade pakkumiste korral olen alati nõus. Leian, et modellisaates osalemine oli mu karjäärile kasulik, see oli kindlasti mingis mõttes hea. Iga tutvus ju loeb,» rääkis ta.

German lisas, et on laulmisega kokku puutunud juba lasteaiast saadik. «Muusika on olnud alati mu põhiline kirg. Esinemistega alustasin juba lasteaias, kuid kodus tegin ka sõpradega oma bändi - mul oli otsa ette kirjutatud 120 volti, see oligi bändi ametlik nimi,» naeris ta.

«Olen õppinud klaverit, kuid hetkel ma ühtegi pilli ei mängi. Teismelise eas jätsin õpingud pooleli, lihtsalt teised huvid tulid peale. Nüüd loodan, et äkki ühel päeval võtan selle õppimise taas käsile. Tahaksin areneda ka muusika kirjutamise valdkonnas - viisijuppe ma küll ümisen, kuid sõnadega ei tunne end eriti kindlalt. Praeguste lugude puhul on viis ja sõnad loodud teiste poolt, usaldan neid rohkem kui iseennast. Mul on laulude loomise pisik küll sees, kuid tahan tunda end oluliselt turvalisemalt selles valdkonnas, rääkis German.

German peab oma isiklikuks suureks lemmikuks ja eeskujuks legendaarset Jaak Joalat. «Mulle meeldib Joala hääl....ja need kõrged noodid, mida ta võtab. Olen ka ise nii kõrgelt laulnud, võimalik, et näitan seda peagi ka avalikkuse ees,» muigas ta.

Mehe argipäevad mööduvad juuksurisalongis, kus ta teenib leiba nii juuksuri kui koolitajana. «Teeme koos kolleegiga juuksuritele koolitusi. 2016. aastal olime Londonis ja õppisime Vidal Sassooni akadeemias, tõime sealt uue koolituse Eestisse. Olen täna täiskohaga juuksur. Kusjuures kui juuksuritööd teen, siis alati laulan või ümisen midagi. Õnneks mu klientidel on selle üle vaid hea meel,» rõõmustas ta.

Kuigi German ei pea end eriti heaks sõitjaks, armastab ta sellegi poolest ekstreemsusi. «Kõrgust ma ei karda! Langevarjuga hüppamist fännan näiteks ja teeksin seda veel miljon korda! Kui sul on teatud hirme või muresid, siis langevarjuga hüppamine on nii vabastav. Muidugi tunnistan, et päris alguses ma ei julgenud alla hüpata. Olin lennuki äärel, uks tehti lahti ja instruktor lihtsalt lükkas alla mind,» rääkis mees.

German lisas, et muude tegemiste kõrvalt võtab ta aegajalt kätte ka vanaema poolt kingitud pendli. «Usun universumisse ja karmasse...arvan, et kõik, mis sa teed, tuleb sulle tagasi. Kindlasti on olemas teisi universumeid,» mõtiskles ta raadio Elmar päevaprogrammis.

Oma värske loo «Enam ei oota» kohta lisas ta, et viisi autoriks on Kristel Aaslaid. «Viisi tegi Kristel, kuid sõnad lõime kambakesi koos. Lähtusime sellest, mis mul viimastel aastatel elus juhtunud on. Meil oli koos suurepärane loominguline tiim. Loo sõnum on hästi lihtne: ärge oodake, tegutsege!» lisas German.