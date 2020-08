Paljas Porgand kiidab vegan grilltoitu: eelistan seda kümme korda enam kui loomset toitu

Paljas Porgand ehk Merilin Taimre rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», kuidas veganid saavad endale maitsvat ja mitmekesist grilltoidu valida. «Paljud arvavad, et veganitel justkui grillahjus valmistatud toidu juurde asja pole, kuid nii see päris ei ole! Veganitel toiduvalik on tänaseks päevaks täitsa sama suur kui omnivooridel,» märkis tuntud blogija.

«Avastasin ise kaks aastat tagasi seitan šašlõki, kajastasin seda oma YouTube videos ja inimesed läksid lausa hulluks - paljud olid nii üllatunud, et vegan šašlõkk meie poelettidel olemas on! Toona oli see uudne toode, kuid tänasel päeval on igal pool neid alternatiive saadaval,» lisas Taimre.

Taimre täpsustas, kas veganšašlõkid maitsevad nagu «päris» või on tegemist siiski vaid pealtnäha šašlõki sarnase tootega. «Seitan šašlõkk maitseb sarnaselt nagu traditsiooniline armeenlaste šašlõkk - see on kergelt nätske, marinaad on väga sarnane ja mulle maitseb see tegelikult palju rohkem kui tavaline lihašašlõkk. Eelistan vegan varianti, sest pärast selle söömist ei ole rasket tunnet kõhus, mida liha ju tavaliselt tekitab. Hinna poolest pole seitan šašlõkk just kõige odavam, tooraine on kvaliteetne, seitani näol on tegemist siis nisuvalguga,» märkis ta.

«Alternatiividena on olemas ka soja, tofu või tempeh baasil tehtud šašlõkke. Samas saab nendest toorainetest teha ka pihve, näiteks grillburgerite jaoks! Turul on olemas näiteks sojast ja hernevalgust tehtud pihve, see viimane variant maitseb meeletult hästi ja ma eelistan seda kümme korda enam kui mistahes loomset varianti. Esiteks, see maitseb paremini, kuid on ka palju loodussõbralikum ja keskkonnasäästlikum...ja on ka organismile parem,» tunnistas Taimre.

«Ma soovitan veganitel vaadata ka sügavkülmutatud tooteid - seal on valik eriti lai! Isegi vorstikesed ja sardellid on olemas,» soovitas blogija.

Taimre lisas, et väiksemates poodides pole vegan grilltooted veel valikus ja siis tuleb leida teisi toredaid alternatiive. «Väga hea on grillida ka suvikõrvitsat, baklažaani, sibulat, peeti, kaalikat või porgandit. Eriti mõnus, kui need saab korjata oma aiamaa peenrast! Köögivilju annab väga mõnusasti maitsestada ja miks mitte ka marineerida. Grilli peal tasub siiski jälgida, et need liiga üle ei küpseks - mina soovitan need jätta krõmpsuvaks ja mahlaseks,» soovitas ta.

«Mul endal on kodus olemas kuuma õhu fritüür. Toit saab valmis kahe minutiga! Grillahjuga peaks ikka oluliselt kauem toimetama - see tuleb ju üles soojendada, seejärel pikalt grillima ja pidevalt kohal olema. Kuna ma elan korteris, siis mina eelistan kuuma õhu fritüüri, nii on kontroll rohkem minu käes. Kuid loomulikult söön ka grilli peal valmistatud toitu, kui külastan oma pere, siis neil on suviti alati kuum grill huugamas, naeris Taimre raadio Elmar hommikuprorgammis.