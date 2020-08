Virtuaalne autosport kogub Eestis aina tuure: sügisel on algamas uue sarja hooaeg

Kui ehtsa ralliauto rooli pääsevad võistlema vaid kogenud piloodid, siis virtuaalse ralliga võivad tegeleda palju enam huvilisi. See on ala, kus rallit sõidetakse arvuti või konsooli peal. Eestis on toimimas Virtuaalse Autospordi Liiga, kus on mitusada aktiivset liiget.

Eesti Virtuaalse Autospordi Liiga eestvedaja Kristian Pints avaldas, et Eestis hakkas virtuaalne autosport suuremat hoogu koguma aastatel 2007-2008. «Omal ajal oli selline sari nagu Richard Burns Rally Eesti Liiga, see sai alguse aastal 2007, kuid tipphetk oli 2010. aastal - selleks ajaks oli kogunenud lausa sada sõitjat, see oli tol ajal korralik hulk võistlejaid,» meenutas Pints.

Pints lisas, et Eesti liigas sõidetakse peamiselt ringrajal. «Meil on simulaatoriks rFactor 2. Sõit toimub ringrajal ja meil on kestvussõidud. Vahepeal oli meil toimumas ka F3 sari, kus kohal oli mainekas seltskond headest eesti kardisõitjatest, seal osales ligikaudu nelikümmend võistlejat. Meil on hetkel kõige populaarsemad ringrada ja ralli,» sõnas ta.

«Sarjad toimuvad üldjuhul kevadel ja sügisel, aasta lõpus paneme järgmise aasta graafiku paika. Üks ralli sari sai hetkel läbi, punktitabelis oli 281 sõitjat. Oleme järgmise sarja ettevalmistamise faasis, septembris peaks tulema selle kohta värske info,» märkis korraldaja.

Pints kirjeldas, mida huviline peaks tegema, kui tal on tahtmist virtuaalse ralli sarjas osaleda. «Kõik on hästi automaatne. Eelnevalt peab olema registreeritud. Inimene sõidab nädala jooksul ettenähtud etapi ära ja tulemuse infot näevad sõitjad ise ning ka meie. Sõitjatel mingit käsitsi rehkendamist pole. Meie paneme punkti tabeli kokku, ka see osa on tänaseks automatiseeritud, andmed jooksevad ise sisse. Mängu mootor oskab ise süsteemi paika panna, kui inimene näiteks katkestab, siis ta edasi sõita enam ei saa, seega petmise võimalust seal ei ole,» lisas ta.

«Tean virtuaalseid võistlejaid, kes sõidavad täna tavalise klaviatuuri abil. Ka nii osalemine on muidugi võimalik, kuid sa pole sellisel juhul eriti konkurentsivõimeline. Kõige kiirem viis on kasutada rooli ja pedaale,» sõnas Pints.

Pints tõi välja, et virtuaalsarja etappides teeb kaasa igas vanuses sõitjaid ja nende hulgas on ka reaalseid rallisõitjaid. «Meil on nimesid, kes on ka WRC etapiga seotud. Ringraja peal on seltskond väga kirev,» tunnistas ta.

Rahvusvaheline Autoliit FIA on täna minemas suunda, kus rallisportlase karjäär peaks alguse saama just virtuaalselt. «Nad on loomas süsteemi, kus karjääriredel algab virtuaalselt ja sealt on võimalik samm-sammult üles minna, jõudes päris rallini välja. Eestis pole sellist süsteemi veel toimimas, kuid eks näis, mis tulevik toob,» sõnas Virtuaalse Autospordi Liiga eestvedaja.