Filmikriitik Tenetist: see on Nolani kõige ambitsioonikam film

«Kuna tegu on Christopher Nolani filmiga, siis minu jaoks pole siin küsimust, kas tasub seda filmi vaatama minna või mitte. Siin on ainult üks vastus, muidugi tasub! Ja tegelikult, lausa peab. See meister ei ole mind veel kunagi suutnud alt vedada. Tenet pole selles mõttes siin mingi erand. See film on kindlasti kõige ambitsioonikam asi, mida see meisterlavastaja on valmistanud,» kirjeldas elukutseline filmihuviline Lauri Kaare.

Kaare lisas, et Teneti näol on tegemist suure spioonifilmiga. «Lisaks spiooni teemadele on lisatud kõvasti ulme momenti. Keegi ütles hästi, et see materjal on «Nolani mikserist» läbi lastud. John David Washingtoni mängitud peategelane on mustanahaline superagent, kes üritab päästa maailma....kui nüüd võtta film kokku ilma sisu reetmata,» rääkis ta.

Kaare sõnul on värske film ka Eestile hea reklaam. «Tallinn näeb väga ilus välja! Need, kes kurdavad, et me mängime justkui Ukrainat - jah, tõesti, film algab Tallinna Linnahalliga, mis on Kiievi ooperiteater. Kuid lohutuseks võin öelda, et Toronto ja Vancouver on mänginud aastakümneid New Yorki või Philadephiat, või mis iganes suurlinnu. Kuid Tallinnat nimetatakse ikkagi Tallinnana, me näeme helikopteri vaates ilusat Tallinna sadamat ja kesklinna. Lisaks on äratuntavad ka Kumu fuajee, Kopli raudteeliinid ning veel palju erinevaid kohti,» lisas ta.

«Filmis figureerib põhikolmik. Washington on väga karismaatiline ja magneetiline. Robert Pattinson on suutnud endalt täielikult raputada sädeleva vampiiri maine, ta on teinud oma karjääris nii palju huvitavaid valikuid ja see on toonud ta Nolani radadele. Elizabeth Debickil on poolakast isa ja austraallannast ema. Elizabeth jõudis Nolani juurde tänu Emma Thomasile, kes on Nolani abikaasa ja ühtlasi selle filmi kaasprodutsent. Emma teeb ka ise filmis kaasa, ta on üdini paha vene oligarhi piinatud naine, kusjuures tema roll on suurepärane. Neljas peategelane on muidugi Tallinn...kui pooltõsiselt öelda,» lisas Kaare.

Kaare jagas nõuandeid, mida tasuks enne filmi vaatamist arvesse võtta või millega eelnevalt tutvust teha. «Minu soovitus, vaadake eelnevalt üle võõrsõna inversioon. See tuleb ladinakeelsest sõnast ja selle otsetõlge on «tagurpidi». Kes on treilerit näinud, see teab, et on esemeid ja tegelasi, kes liiguvad ajas lineaarselt nagu meie. Samal seal on miski või keegi, kes liigub ajas hoopis vastassuunas, seal tuleb ette niiöelda ajas vastuvoolu ujumist. See kõik paneb pead kratsima. Siit ka soovitus, seda filmi peab vaatama puhanud peaga,» lisas ta.