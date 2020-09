Loetud päevad WRC etapini, ralliraadio pakub sündmusest põnevat ja kiiret ülevaadet

Saabuval nädalavahetusel 4.09-6.09 toimub kauaoodatud Rally Estonia WRC etapp ja kõigil rallihuvilistel on võimalik end oluliste sündmustega kursis hoida Elmari ralliraadio vahendusel. Raadiot saab kuulata Lõuna-Eesti sagedusel 91,2 MHz ja Tartu sagedusel 88,5 MHz. Ralliraadio on kuulatav ka Elmari äpist ning kodulehelt.

Postimees Grupi tehnikapargi eest hoolitsev Avo Elme kehastub reedest pühapäevani ralliraadio üheks saatejuhiks. «Minu ralli kommenteerimise kogemus sai alguse ligikaudu kakskümmend aastat tagasi. Kui ma raadiosse tööle tulin, sukeldusin koheselt ka ralliraadio tegemistesse. Kõik algas peale raadio Kukust, kuid käisin läbi kõik tolleaegsed grupi raadiod. Kusjuures, Elmar on ka varem ralliraadio olnud,» avaldas Elme.

«Liblikad on juba kõhus, kuid olen sellega ka ju varem hakkama saanud. Tunnistan, et minu sees on mõnus ärevus. Tegemist on ju ikkagi väga suure ja olulise võistlusega, MM-etapp Eestis ja seda kõike kajastada....see on Eesti jaoks suur asi ja muidugi ka raadio Elmari jaoks väga suur asi! Ootan põnevat võidusõitu. Muidugi, terve Eesti ootab, et Ott võtaks sellelt etapilt väga head punktid. Kuid on huvitav ka jälgida, mida suudavad meie teised noored sõitjad...väga põnev on vaadata, kuidas nad kõvadega konkurentidega hakkama saavad. Minu ralliraadio töö kõige toredam kogemus ongi olnud see, et saab jälgida, kuidas noortest sõitjatest sünnivad staarid. Mul on üks kogemus, kus kommenteerisime kunagi talve rallit, see toimus Tartu ümbruses. Seal osales üks noor poiss Soomest, ta oli siis 17-aastane ja sõitis Toyota Corollaga. Ta võitis kõik kiiruskatsed, samas keegi tema nime toona ei teadnud. Hiljem sai temast üks Soome tuntumaid rallisõitjaid, tema nimi on Jari-Matti Latvala,» muigas Elme.

«Raadio Elmar Lõuna-Eesti sagedused lähevad ralli lainele, kuid ülejäänud Eestis jääb traditsiooniline Elmar alles - armastatud saatejuhid ja saated on endiselt kuuldaval. Kes on Lõuna-Eestis, on tõenäoliselt nagunii ralliga ühel või teisel viisil seotud. Ralliraadio mängib samuti raadio Elmar muusikat ning eetris on kohati ka raadio Elmar saatejuhid, näiteks hommikuprogrammi juht Tiiu Sommer,» lisas ta. Rally Estonia WRC etapi ajal mängib raadio Elmar äpist ralliraadio, kuid kodulehelt kuulajad saavad valida, kas nad valivad jälgimiseks Elmari ralliraadio või traditsioonilise raadio Elmar kanali.

Elme kirjeldas, mida ralliraadio kuulajatele pakub. «Tänavu aastal on kõikidest kiiruskatsetest saadaval ka väga hea telepilt. Kuid need, kes parasjagu telerit vaadata ei saa, on kõige parem jälgida ralliraadiot - nii saab kätte parima ülevaate. Eriti mugav on nendel, kes lähevad rallit kohapeale jälgima, nad sõidavad autoga ühelt katselt teisele ja autos saab samal ajal raadiost kogu vajaliku info kätte. Kiiruskatsed käivad etapi ajal paralleelselt, mitu sõitu samal ajal, seega raadio on siin hea abimees. Kusjuures, ka pealtvaatamise kohtades mängib meie kommentaaridega ralliraadio,» täpsustas Elme.

«Ralliraadio on ralli jälgimiseks kõige kiirem variant. Me saame alati kohe sekkuda ja oluline informatsioon on pidevalt olemas. Kui midagi peaks juhtuma ja korraldajatel on vaja kiiresti infot edastada, siis ralliraadio saab vajaliku info koheselt eetrisse anda,» märkis Elme.

Elme lisas, et ralli korraldusmeeskond teeb kõvasti eeltööd ja ollakse valmis suurteks muudatusteks, kui koroonaviiruse levik peaks teatud lisapiirangud panema. «Pidevalt jälgitakse olukorda ja võetakse arvesse, et kõik võib igal hetkel muutuda. Paar päeva tagasi tuli uudis, et service park ei ole publikule avatud. See tähendab ka seda, et kõik meie reporterid, stuudio inimesed ja kõik muud korraldajad on jagatud eraldi tsoonidesse. Meil on eraldi testimised ja jälgitakse, et testi tulemus ei oleks liiga vana. Oluline on jälgida, et valed inimesed ei puutuks omavahel kokku. Kogu korralduse taga on metsik logistika,» märkis ta.