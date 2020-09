Mailis Reps: koolirahvas ei muretse, koolirahvas küsib ja arutleb

«Soovin kõigile väga kaunist tarkusepäeva! Eks see kooliaasta algus on kõigile selline, et on ühtaegu nii elevust kui ärevust. Kuigi eelmise kooliaasta lõpp kujunes teistsuguseks, siis paljud toredad traditsioonid esimesel koolipäeval ikkagi jäävad. Gladioolid õitsevad ja neid on kimbuna tore kooli viia. On tunda esimese klassi õpilaste ärevust ja näeme nende vanemate niiskeid silmi, kui nad oma pesamuna esimest korda kooliteele saadavad. Ka aktused toimuvad - kaheteistkümnendate või üheksandate klasside lõpetajad saavad väikseid koolijütse käe kõrval kooli saata. Kõik ülejäänud on tõepoolest veidi erinev, kui varasematel aastatel,» sõnas Reps.

Kevadine eriolukord tõi endaga kaasa e-õppe ja minister kirjeldas, millist tagasisidet on kõige enam laekunud. «Nii palju kui on inimesi, on ka väga erinevat tagasisidet...aga erinevus teebki elu huvitavaks. Lapsed ütlesid siiski 80% ulatuses, et nad said hakkama. Igatsus kooli järele muidugi on ja see ei pruugi olla vaid tavatundide järgi, igatsetakse ka oma sõpru ning erinevaid huvitegevusi. Ka ülikoolide ja kutsekoolide puhul, elektrooniliselt on keeruline kõike õppida, eriti kui pidada silmas näiteks erinevaid praktikume. Meditsiini või rehvivahetust ikka digitaalselt ei õpi,» tunnistas Reps.

Minister lisas, millised uued reeglid ja suunad on algava kooliaasta puhul kõige märkimisväärsemad. «Hügieeninõuded on väga olulised, mida tasub viiruste leviku valguses kindlasti tugevalt järgida, lapsevanemad saavad olla siin suureks eeskujuks. Kui käime suurematel rahvarohketel üritustel, püüame rohkem hajutatult olla. Seega, soovitan järgida hügieeni, hoida distantsi, kuid leian, et koroonaviiruse hirmu teemal ei peaks olema nii suurt psühholoogilist survet. Oleme kevadisest eriolukorrast palju õppinud, just eriti puhtuse ja hügieeni osas ning arvan, et need uued nõuded võiksid ka meie keskele jääda. Võiksime ühiskonnas liikuda selles suunas, et see ongi uus normaalsus. Kindel reegel on ka see, et haige õpilane kooli ei tule. Kuid see ei kehti vaid koolides, ka töökollektiivides kehtib sama nõue. Varem oli aastakümneid auasi see, et võisin olla öö läbi haige, kuid hommikul võtsin rohud sisse ja läksin vapralt tööle. Kuid nüüd on vastupidi - ühiskond ootab ja eeldab, et sa tuled teiste sekka vaid tervena, nii hoiad ennast ja ka teisi enda ümber,» lisas Reps.