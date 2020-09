Kui armastus ralli vastu saab alguse otse oma koduõuest

Paari päeva pärast on käes kauaoodatud Rally Estonia WRC etapp, kus näeme siin samas, meie armsal kodumaal, maailma parimaid autoralli sportlasi. Lõviosa meist jälgib põnevaid sõite televisioonist, Lõuna-Eesti rahvas saab kuulata Elmari ralliraadiot, mõned õnnelikud pääsevad ka otse raja äärde...kuid on ka neid, kelle kodu asub otse ralliraja lähedal - ja tee, mis sa tahad, ralli tuleb sulle lihtsalt koju kätte.

Merle ja Mati rääkisid raadio Elmar hommikuprogrammile, kuidas nad on Otepää lähistel juba aastaid rallispordile kaasa elanud. Nende jaoks on kruusatolmust täitunud koduõu ja lendavad ralliauto jupid pea iga-aastane nähtus. Kuid selle asemel, et tolmu ja müra pärast muretseda, lehvitatakse hoopis sportlastele kaasa ja tehakse märkeid katsete tulemuste kohta.

«Juhuse tahtel oleme saanud oma elukohaks just Otepää ümbruse ja sealt on tekkinud ka ralli vastu suur huvi. Ma julgen öelda, et tegemist on lausa ralli fännamisega. Nõukogude Liidu ajal sõitis ka meie sugulane Heiki Ohu rallit. Ta oli omal ajal suur autosportlane, seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel tegi ta tõeliselt suuri tegusid. Ilmselt just sellest ajast ongi meie pere tõsisemalt seda ala jälginud,» tõdes Merle.

«Ralliga kaasneb alati suur kaasa elamine ja emotsionaalsus...kõik see on olnud nii huvitav. Meie jaoks on ralli üks suur pidu ja pöidla hoidmine,» märkis Merle.

Mati lisas, et aastaid tagasi korraldati kiiruskatsed öösiti ja otse loomulikult jälgisid Merle ja Mati neid sõite raja äärest. «Omal ajal käisime Põlvamaal öiseid katseid vaatamas. Ilmselt oli öine aeg valitud turvalisuse pärast. Päevasel ajal toona katseid ei olnudki ja katsed olid siis ka oluliselt pikemad. Öösel ju raja ääres kaugele ei näinud, siis oli põnev lähedalt jälgida, et kes see nüüd tuleb. Stopper oli endal muidugi kaasas ja koguaeg sai aegasid võetud. Olen harjunud nii kaasa elama, et ise saan aja vahe ära näha. Väga huvitav on vaadata, kes keda võidab ja kui palju on edumaa. Tol ajal ju internetti või ralliraadiot ei olnud. Kohalike sidevahenditega veeti kaableid kusagile külamajja. Hõigati, et nüüd on start, teised telefoniga kuulsid...ja siis jäädi võistlejaid ootama. Pilootidel oli ka kell kaasas, et saaks aega kontrollida,» lisas ta.

«Arusaadavatel põhjustel elasime aastakümneid tagasi just Heiki Ohule kaasa, kuid siis läks aeg edasi ja tulid uued väga head sõitjad. Muidugi oleme pöialt hoidnud Markko Märtinile....ja nüüd, juba mitmed aastad oleme loomulikult Tänakule kaasa elanud, ta on meie pere suur lemmik! Meie talumaja on ka Tänaku filmis kenasti olemas. Seal on üks kaader, kus tegemist üle tee hüppega, maja on taustal näha. See on keeruline koht, haare on minimaalne, täitsa huvitav on mõelda, kuidas nad üldse seal tee peal püsivad,» lisas Mati.

«Meil on see õnn, et täna me ei pea sõitma kuhugi kaugele kiiruskatsele. Oma õues on tee äärest kõik kenasti nähtav, liiva ja kive lausa lendab! Tänavu aastal on meie maja kõrval küll väike teeremont ja sõit otse hoovi kõrvalt läbi ei lähe, kuigi katse on kõigest paarsada meetrit eemal. Tänavu jälgime rallit rohkem televisioonist ja kindlasti kuulame ka Elmari ralliraadiot,» lisas Merle.

Abielupaari eelmine kodu, mis asus Pühajärve ja Puka vahel, asus samuti ralli raja ääres. «Me pole sihilikult rallitee äärseid kodusid otsinud, nii on lihtsalt trehvanud! Ka vanast kodust läks kiiruskatse otse mööda, see oli kaheksakümnendatel. Toona olid ajad, kus meie juurde tulid ööbima saksa rallisportlased, tegime neile sauna ja pakkusime süüa. Ralliinimesed on nii toredad ja lahedad inimesed, seda ka väljaspool sporditegevusi,» märkis Merle.

Mati on tänavused Rally Estonia WRC etapi kiiruskatsete kolm rada isiklikult läbi sõitnud, kohapealsed olud kutsusid uudistama. «Sõitsin Otepää kiiruskatsete kolm rada ise jalgrattaga läbi. Mitte ainult üks kord, lausa mitu korda! Seal ma aegasid muidugi ei võtnud,» naeris rallifänn Mati.