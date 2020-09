Noort talent Roland Poom rallist: see on suur armastus spordiala vastu, masina valikul polegi nii suur vahet

«Päris võidu peale ma välja ei lähe, sest sõidan teise klassi autoga. R5 arvestuses on aga kõik võimalik,» rääkis Poom, kelle jaoks ei ole nädalavahetusel toimuv WRC etapi start sugugi esimene, viimati osales ta WRC etapil Rootsis, mis toimus samuti tänavu aastal.

Rally Estonia WRC etapil võistleb Poom Ford Fiesta roolis. «Tegemist on uuema generatsiooni autoga, mis tegi oma debüüdi eelmise aasta Rally Estonial. Nüüdseks on auto aasta vanune. Möödunud aastal polnud pilootidel sellega sugugi lihtne sõita, olid mitmed vead ja tuli ette üksjagu probleeme. Loodan, et tänaseks on need vead kõik parandatud, minu andmetel on seal päris palju murekohti õnneks lahendatud,» lisas rallisõitja.

«Auto valik on meeskonna töö, kõik sõltub ikkagi sellest, milline masin parasjagu saadaval on. Esimene valik oleks olnud loomulikult Hyundai, millega sõitsime juulikuus Viru Rallil. Pidimegi sõitma sama margiga ka WRC etapil, kuid tulid ette teatavad komplikatsioonid, polnud lihtsalt vaba autot võtta. Kuna ma meeskonda vahetada ei tahtnud, siis leidsime tiimi siseselt uue lahenduse,» lisas Poom.

Poomil on olnud rallikarjääri jooksul olnud nii erinevaid autosid, kui ka kaardilugejaid. «Muidu olen sõitnud päris palju Ken Järveojaga, kuid Rally Estonia WRC etapil olen autos koos Erik Lepiksoniga. Tänavu aasta on olnud muutuste rohke, igal rallil on olnud midagi uut, nii autode kui kaardilugejate näol, ideaalne variant see muidugi pole. Ken Järveoja otsustas midagi muud teha ja meil oli vaja kuu aja jooksul leida uus inimene. Erik oli kohe nõus välja aitama. Olen Erikule väga tänulik, igapäevaselt ta suures spordis enam pole, kuid sellegi poolest on tegemist väga heade kogemustega kaardilugejaga,» märkis ta.

Oma väärtusliku kogemuste baasi on saanud Poom Lada roolis, mida paljud noorema generatsiooni sõitjad kogenud ei ole. «Lada roolis oli ikka päris tükk tööd! Minu esimene ralli kogemus on Viru Rallilt, see toimus minu kodu lähedal Rakveres. Enda arust olin ma kõva sõiduvend, kuid tegelikult ma siis sõita eriti ei osanud. Tuleb tunnistada, et see auto eriti hästi tee peal ei püsinud. Keerasid mitu korda ja auto läks ikka hoopis teisele poole - sain selle masina roolis päris palju huvitavaid ja lahedaid kogemusi. Ma ei vahetaks neid õppetunde mitte millegi muu vastu. Leian, et Ladaga alustamine andis päris hea reaktsiooni taju. Seal oli neid üllatusi ikka igas kurvis, mitte kunagi ei teadnud, kuidas see auto käitub. Kui võtta näiteks R5 tüüpi auto, siis see on juba tehases ehitatud ralliautoks, kõik on üsna konkreetselt kontrollitav,» rääkis noor rallisõitja.