Ott Tänaku lapsepõlvesõber: meid viis Otiga kokku kuulus Colin McRae rallimäng

Alati on põnev tagasi vaadata suure loo alguse juurde. Raadio Elmar päevaprogrammis läksime tagasi sellesse aega, mil usuti, et Ott Tänakust või saada maailmameister, kuid laiem avalikkus teda veel ei teadnud.

«Elasime Otiga ühes alevikus, minu vend oli Otiga isegi veel rohkem suhtlemas, sest nad olid eakaaslased, mina olin neist veidi vanem. Meid sidus lapsepõlves üks eriti põnev rallimäng, see oli kuulus Colin McRae Rally. Ma arvan, et väga paljud rallihuvilised on sellest mängust kuulnud ja tõenäoliselt saanud ka ise mängida. See sama mäng ühendas meid tol ajal. Kes teab, kas see oli siis käik suurde rallimaailma või oli lihtsalt põnev harrastus, millest kõik sai alguse,» sõnas Hallik.

Ühel hetkel juhtus nii, et Ott istus mängude kõrvalt päris auto rooli. Esialgu osales ta rahvarallidel ja siis tulid juba ambitsioonikamad plaanid... sõprade poolt ilmus korraga kollane lipp, mis kandis julget kirja «Ott Tänak maailmameistriks!». «Minu kõige suurema tõuke ralli juurde andis Markko Märtin, see oli aeg, mil hakkasin rallit lausa fännama. Siis juhtus aga nii, et oma küla poiss Ott hakkas rallit sõitma ja 2004. aastal võttis ta osa juba Eesti meistrivõistlustelt. Mõtlesime vennaga, et teeme Oti auks ikka särgid ka, nii palju parem kaasa elada. Särkide peale sai toona kirjutatud: «Ott Tänak WRC maailmameistriks!». Sealt läks kõik sujuvalt edasi, Ott hakkas veelgi enam rallidel osalema ja meie hakkasime loomulikult rohkem kaasa elama. Tegime raja äärde ka erinevaid lippe, see kuulus kollane lipp sai tehtud 2006. aastal, hetkel me seda rallidele enam kaasa ei võta, see asub auväärsel kohal meie kodukoolis,» lisas Hallik.

Hallik meenutas, et aastad 2004-2007 olid Oti ja lähedaste jaoks väga tormilised. «Need olid aktiivsed aastad, saime Oti fännide sekka veel tublisti liikmeid juurde, kodukülast tulid kõik sõbrad ja tuttavad kampa. Kõik tundsime, et peame teda toetama ja kaasa elama. Ka tänasel päeval on meil üsna suur sõpruskond, kes liigub koos Otiga ringi ja üritame igal võimalikul hetkel kohapeal toeks olla,» lisas mees.

Hallik meenutas aega, mil Ott ja Martin maailmameistriks tulid. «Nad tulid maailmameistriteks natukene vara....see oli just see etapp, mille puhul me otsustasime, et ise kohale ei sõida, olime pannud panused just Austraalia peale. Käisime küll samal suvel Portugalis, kus tuli järjekordne etapi võit. Kuid sellel hallil ja sombusel oktoobrikuu päeval istusin ma hoopis kodus, olin oma pere keskel. Kui võit tuli, oli tunne muidugi kirjeldamatu....laulsin täiest kõrist Eesti hümni ja meil kodus käis samuti šampus lahti,» meenutas ta.

«Otil on täna professionaalse sõitjana väga tihe graafik ja temaga koguaeg suhtlemine polegi enam võimalik, kuid meie suurte fännidena saame sellest ka väga hästi aru. Kui etappidel teda näeme, siis kiirelt soovime edu ja vahetame vaid paar sõna. Ta on juba isiksusena selline, et olek on enne võistluseid eriti keskendunud,» lisas rallisõitja sõber.

«Mulle meeldib Oti puhul see, et ta ei loobu väikeste takistuste ees. Ta on päris paljudele, kaasa arvatud minule, päris heaks eeskujuks. On väga huvitav olnud jälgida, et mida kõike peab oma supertaseme saavutamiseks läbima ja taluma. Tal on olnud alati oma siht silme ees, see on olnud väga motiveeriv ka minule,» lisas Hallik.