Manna ja Lenna Kanal 2 otse-saates «Õhtu!»: meie raadiosaate teemad on elust enesest

Männik tegi juttu, miks just Lenna Kuurmaa osutus valituks. «Meile on oluline see, et uus saatejuht oskaks hinnata eesti muusikat. Lisaks ootame, et tiimi liige oskaks ka laulda, meil on ju teatavasti oma saatejuhtide bänd. Lennal on need kaks punkti juba täidetud. Lisaks on väga oluline, et silmad säraksid. Lennale me hääleproovi eraldi ei teinud, ta on meil stuudios ju korduvalt külas käinud, oleme saanud ta häält kuulata küll ja veel. Augustis käis ta külas koos Tanel Padariga, siis sai ta oma ilmateate lugemise ära teha, kõik tuli välja väga kenasti,» sõnas raadio Elmar peatoimetaja.