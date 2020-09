Solaride mõõdab Rally Estonial võistlusautode hüppeid

Solaride meeskond, mis koosneb tehnika valdkonna proffidest ja tudengitest, ehitab täielikult päikese jõul sõitvat autot. Kuid lisaks sellele on tiim valmis ehitanud prototüübi, millega mõõta ralliautode hüppeid. Mõõtma asutakse neid Rally Estonia Alaküla katsetel. Solaride juht Kristel Leif ja mentor Priit Salumaa rääkisid projektidest lähemalt.

«Solaride programmi näol tahame teha midagi uut ja teistmoodi Eesti tehnikahariduses. See meeskond on kokku pandud Eesti kõikide ülikoolide tudengite poolt, lisaks on kambas inseneri valdkonnaga seotud professionaalid. Tahame midagi ära teha selle nimel, et Eestit sellest «süsiniku mülkast» välja tõmmata. Paljud seda ei tea, kuid meil on Euroopa mõistes kõige süsinikurohkem elekter. Samas oleme Euroopas eelviimasel kohal, Küprose ees, taastuvenergia kasutamises transpordi vallas. Tahame leida võimalusi, kuidas seda olukorda muuta,» selgitas Salumaa.

Solaride meeskonna missiooniks on tõsta ühiskonna teadlikkust taastuvenergia teemadel. «Kõikidele võistlustele ja võidusõitudele elavad ju kõik kaasa. Tahame inimestele tutvustada uut ja teistsugust võidusõitu Austraalias, kus sõidetakse 3000 km ainult päikese jõul,» lisas Salumaa.

Leif kirjeldas, kui kaugel on Solaride päikese jõul töötava auto ehitusfaas. «Arvutis hakkab asi lõpusirgele jõudma. Paljud täiendused saavad tehtud juba siis, kui auto füüsiliselt valmima hakkab. Oleme nüüd sealmaal, et piltlikult öeldes, käed õliseks teha ja garaaži kolida,» lisas Solaride juht.

«Hetkel tegeleme tiimiliikmete värbamisega. Kõik noored insenerid, kes tahavad projektis kaasa lüüa, on väga teretulnud,» sõnas Leif.

Salumaa täpsustas, millist tüüpi võistlusautot ehitama hakatakse. «Läheme ehitama cruiser klassi autot, mis tegelikult meenutab sedaani. Selleks, et seda klassi võita, peab olema auto kiirus ligikaudu 90 km/h. Võistlusest on Hollandis välja kasvanud üks luksusauto projekt, selle auto hind on 150 000 eurot. Tegemist on sisuliselt elektriautoga, kuid sellel on üsna suur päikesekomponent juures. Me ise loodame, et me saame oma auto paneelide lahendust ka kusagil mujal valdkonnas ära kasutada,» rääkis ta.

Solaride päikeseauto ehituse tarbeks on käima lükatud ka Hooandja projekt. «Plaan on osta üks üliäge mootor, mis saab asuma auto velje sees. Oleme igasuguse toetuse eest tänulikud,» märkis Leif.

Solaride meeskond on väljas Rally Estonia WRC etapil, mõõtes oma tehnikaga ralliautode hüppeid. «See, et WRC etapp toimub Eestis, on ju erakordne võimalus. Meil oli suur soov kuidagi selles asjas kaasa lüüa. Alles paar kuud tagasi tekkis meil mõte, et miks mitte ära automatiseerida hüppe pikkuse mõõtmine. Täna vaadatakse hüppeid ju silma järgi, järgides meetrite kaarti. Meie insenerid panid pead kokku ja töötasid välja tehnoloogia, mis kaamera videopildi põhiselt mõõdab ära hüppe pikkuse, algoritmid tulevad seal abiks ja seejärel suudame info kohe ka ekraanidele kuvada. Laupäeval oleme Alaküla hüppel kohal. Meie tehnoloogia on täna veel arengufaasis, kuid ambitsioon on see, et ühel päeval kasutatakse meie seadmeid kõikidel WRC etappidel,» lisas Leif.