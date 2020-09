Liis Lemsalu jälgib rallit läbi meedia: mul pole julgust, et otse raja ääres vaadata!

Lemsalu avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas ta sel nädalavahetusel toimuvat Rally Estonia WRC etappi jälgib. «Rallit armastan telest jälgida, sest nii hooman sündmuseid veidike paremini. Kogu tegevuse raadius on ju nii lai ja muutlik! Teiseks see, et ma pole kindel, kas ma füüsiliselt üldse julgeksin raja äärest vaadata, olen sotsiaalmeediast näinud videosid, kus autod on publiku sekka lennanud, mulle tundub, et see spordiala on kohapeal jälgimiseks ikka väga ohtlik. Ma ei taha siin kedagi ära hirmutada, kuid mul pole küll piisavalt julgust ja jaksu, et raja ääres neid sündmusi jälgida,» tunnistas Liis Lemsalu, kes reede õhtul avas oma esinemise saatel Rally Estonia tseremoonia.

Muusik tutvustas ka oma värsket singlit, mille pealkirjaks «Halb või hea». «Väga paljud arvavad, et loo valmimise taga on tohutu hulk inimesi. Kuid tegelikult on singlil vaid kaks autorit, mina ja Clifford Goilo Hollandist. Lugu on salvestanud ja produtseeritud Amsterdamis. Sõnad on minu kirjutatud, kusjuures need valmisid vaid kahe tunni jooksul. Alguses olin kindel, et need lähevad muutmisele, kuid tegelikult kõik jäi nii, nagu oli esimesena kirja pandud,» lisas Lemsalu.

Uue laulu temaatika sai hoogu kevadisest karantiiniperioodist. «See aasta on andnud inimestele erinevaid õppetunde. Katsumused, mis esialgu tunduvad halvad, ei pruugigi tihtipeale päris halvad olla - eriti kui mõelda pikemas perspektiivis. Rasked olukorrad annavad meile tõuke, et jõuda kuhugi heasse ja uude etappi. Nii ma siis mõtlesingi...kas see pandeemia on ikkagi hea või halb? Alguses oli kogu karantiiniaeg šokeeriv ja hirmutav, kuid hiljem nägime, et kõige selle keskel sai meie loodus puhastuda, see oli väga hea efekt,» lisas laulja.

«Uus lugu «Halb või hea» on otse minu südamest....ja loodetavasti otse teie südametesse,» lisas Liis Lemsalu raadio Elmar hommikuprogrammis.