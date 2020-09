Väike Hauka talu pererahvas jälgis koduõuest WRC etappi ja võttis samal ajal kartuleid

«Meie kodutalu ümber on sellised teed, et oskame siin vaevu ise sõita! Meile tunduvad need teed ülimalt kitsad, kuid ralli ajal kommenteeriti, et teed on isegi laiad,» rääkis Ell Sellis, kelle kodu asub Kanepis, otse Rally Estonia WRC etapi kolmanda katse raja ääres.

«Meie talu asub Hauka külas ja talu nimeks on Väike Hauka talu. Asume oma koduga ühe legendaarse kurvi peal, mida teavad isegi need, kes veel Nõukogude Liidu ajal rallit sõitsid. Seega jah, ralli tuli meile ise külla, meie ei pea selleks kodust välja minema,» rõõmustas Sellis.

Taluperenaine lisas, et ralli ajaks on talle külla tulnud ka mitmed sugulased ja tuttavad. «Kõik ju tulid, sest tahtsid sellest vahvast üritusest osa saada. Külaliste autod on kenasti ära kleebitud, et piirkonda sisse saada. Ärkasime juba pool seitse üles, et kiiresti süüa ja siis kohe juba raja äärde tulla. Sellist asja ei juhtu ju iga päev, et koduõuest saab WRC etappi jälgida,» sõnas ta.

«Mu sõbranna Age uskus kevadest saati, et ralli toimub! Ta pani juba märtsis aja kinni Rally Estonia tarvis. Kuigi seda ei pidanud isegi ju vahepeal olema, ei tühistanud ta siiski majutuse broneeringut. Kes ees, see mees! Isegi sugulaste vahel käib broneerimine vähemalt pool aastat ette. Külalised magavad isegi saunas...ja elumajas on kogu põrandapind magamisasemeid täis, viimased ööbivad oma telkida hoovi peal,» sõnas Väike Hauka talu perenaine.

Kui parasjagu rallikatset talu juurest mööda ei lähe, saavad kõik külalised põllul tööd teha. «Me planeerime siin väikest kartuli võtmise pidu! Eks see on üks suur laulupidu kõik, kas siis vaatame rallit või võtame kartuleid. Meie peres ühendatakse kaks asja ühes,» lisas Sellis.

«Raja ääres meil lippe kaasas pole, sest olgem ausad, ega need rallipiloodid ei jõua neid ju jälgida. Küll aga unustasime nüüd helikopteri vaated ära....lippe meil jah pole, kuid on hoopis lambad välja pandud! Pidulikud riided on meil ka muidugi seljas,» muigas perenaine.

Perenaine tunnistas, et tal on Rally Estonia korraldustiimi töö üle päris hea meel. «Meie lähedal on Kitse teerist, see on igapäevaseks liiklemiseks väga ohtlik koht. Seal on tavapäraselt liiklusmärk, mille kohaselt võib 90 km/h läbi sõita, kuigi nähtavus on mõlemale poole väga halb. Nüüd tuli Rally Estonia ja paigaldati kiiruspiiranguks 50km/h ja 70km/h märgid....ma väga palun, et need sildid sinna ka jääksid. Teine hea asi on see, iga möödaminev ralliauto ajab natuke teeäärset eurokraavi täis, selle üle jälle südamest rõõmus, kevadel kui libe, siis on palju parem ka meil sõita,» lisas perenaine Sellis.

