Sellest, kuidas Kuusemäe talu õuele tekkis WRC etapi finishipoodium: perenaine selgitas, kuidas see kõik sündis!

«Kuidas see kõik juhtus.....? Küllap oli see vist taevaste tahe. Oligi nii, et ühel hommikul sõitis talu õuele auto ja sellest astus välja üks Rally Estonia manageridest Janne Heinaru. Ta küsis, et kas me teame, et meie tee pealt läheb ralli mööda. Kusjuures, tol hetkel me ei teadnud seda, kuid peale seda uudist oli muidugi tohutult hea meel,» rõõmustas Kuusemäe talu perenaine Juta Velleramm.

Velleramm kirjeldas, kuidas WRC etapi korraldustiim jõudis poodiumi ehitamise ettepanekuni. «Kõigepealt olime nii õnnelikud, sest teadsime, et koduõuelt saab eriti hästi rallit jälgida. Siis tuli veel lisaks jutt poodiumi ehitamise kohta. Küsiti, et kas meie viljapõllu peale võiks selle võistluse ajal üles panna. Meie loomulikult lubasime, see tundus kõik eriti uhke ettevõtmine! Jäime lootma, et ilm on ilus ja saame enne ralliüritust vilja ära koristada. Soodsat ilma aga ei tulnud ja seega tuli hoopis uus idee, mille kohaselt poodium otustati ehitada hoopis heinamaa peale ehk majale veelgi lähemale - vaid 50 meetrit meie õuest! See idee meeldis meile veelgi rohkem,» rääkis Kuusemäe talu perenaine.

«WRC etapp tõi meie kodukandis palju elevust ja kõik räägivad sellel teemal. Elame Kambja valla ääremaal ja meil on eriti vaikne külakene, keskused asuvad kaugel ja inimesi vähe. Loomulikult oli kogu ralli ettevõtmine eriti põnev kõigi jaoks,» sõnas Velleramm.

Perenaine lisas, rallisündmused igapäevaseid talu tegemisi sassi ei löönud. «Ega seal muud segamist ei olnud... lihtsalt, ise tahad ju vaadata ja uurida, mis oma õues toimub! Tõsiste asjadega tegeleda ei saanud, pidi koguaeg mängu jälgima. Ikkagi selline action toimus pidevalt,» rääkis ta õhinal.

Velleramm kirjeldas, kuidas Kuusemäe talu lambad ja heinapallid kujunesid poodiumikoha lisarekvisiitideks. «Kui korraldusmeeskond hakkas meie poole plaane seadma, siis ütlesin neile, et enne filmimist tahan kindlasti oma lambad ära pügada, meie talus on neid lausa neli. Janne Heinaru ei pidanud seda sugugi vajalikuks, otse vastupidi, ta kiitis, et loomade karvkate on just sellisel viisil eriti ilus. Teiseks, tahtsin ka heinapallid võttemeeskonna eest ära koristada....ka seda ei pidanud tegema, sest tiim leidis, et pallid on nii lahedalt efektsed! Nüüd vist küll tõsised talupidajad vaatasid, et küll selles Kuusemäe talus elavad lohakad inimesed,» muigas ta raadiole Elmar.

«Oleme kogu perega suured rallifännid ja oleme seda tegelikult koguaeg olnud, me lihtsalt naudime tugitoolisporti! Ja omadele tuleb ikka kaasa elada, ikkagi eestlased ju! Selle rallisündmuse plaanime kindlasti kuhugi salvestada...seda tasub meenutada ja see jääb kõik selle talu ajalukku,» kirjeldas Juta Velleramm.