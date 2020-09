Manna ja Lenna esimene ühine saade tehtud, külas käis noor muusik Pelle Põldma!

Elmar LIVE stuudios mängis värsket loomingut noor muusik, laulja ja laulukirjutaja Pelle Põldma, esitamisele tuli tema lugu «Kesklinn». «Olen muusikat kirjutanud juba päris mitu aastat, kuid pole kuidagi stuudiosse jõudnud. Järsku käisin saates «Su nägu kõlab tuttavalt», see juhtus tänu mu hääleõpetajale, kes helistas ja teatas, et järgmisel päeval on casting. Peale seda avaldasin oma esimese laulu ja nüüd veidi aega hiljem tulin välja teise lauluga. Kirjutan kõik oma lood algusest lõpuni ise. Kindlasti on plaanis nüüd album teha ja nii kiiresti kui võimalik. Plaadil saavad olema nii eesti- kui ka inglisekeelsed lood,» kirjeldas Põldma raadio Elmar otse-eetris.

Saatejuht Lenna Kuurmaa andis omapoolset nõu Pelle Põldmale, kes on muusikamaailmas alles esimesi suuremaid samme astumas. «Alati tuleb head teha, pole vaja mingitesse jamadesse sattuda! On üks oluline asi, mida olen aastate jooksul õppinud...nimelt see, et ise ei jõua kõike teha ja ei peagi jõudma. Leia enda ümber häid inimesi, kasvõi üks või kaks. Näiteks turunduse ja sotsiaalmeedia tegevused võtavad ikka meeletu aja, samas need on artisti kuvandi ümber hästi tähtsad. Ainult muusika tegemisest pole kasu, see materjal ei pruugi kuhugi massidesse lihtsalt jõuda. Üsna oluline on ka see, et sa ajaksid ikka vaid oma asja. Tee otsused oma sisetunde järgi. Isegi kui tiim on su ümber, siis tea, et sina ise otsustad. Sa pead teadma, kuidas sa tahaksid kõlada ja millist muusikat esitada. See, mis tuleb südamest, puudutab reeglina ka teisi südametes,» soovitas Kuurmaa algajale muusikule.