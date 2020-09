Heleza on uus artist eesti muusikataevas: olen leidnud lõpuks stiili, mis on mulle tõeliselt omane

Heleza nime alt on Helena Põldmaa tegutsenud aastake, kuid muusikat on ta teinud juba pikemat aega. Varasemalt oli ta aastaid seotud HOAX’i nimelise bändiga, praegu tunneb artist, et teeb esmakordselt sellist muusikat, mis on päriselt talle omane. Ta lood on põimitud tema eneseotsimise ja avastamisega, muusika on rohkem laululine ja mänglev, seotud hingest tulnud sõnadega.

«Tegime koos sõbrannaga kolm aastat räppmuusikat, meie kollektiivi nimi oli HOAX. Tuleb tunnistada, et tüdrukud räppžanris on harv nähtus, eriti veel Eestis. Täna teatakse mind ilmselt pigem HOAX nime alt....ja artistinimi Heleza ei ütle veel avalikkusele kuigi palju. Nüüd, kus enam HOAX ei tegutse, soovin oma sooloprojektiga jätkata, sest muusikast ma eemale hoida ei taha. Hetkel alustan kõike päris uue hooga,» rääkis Heleza raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Kui räppmuusika tootmine ja esitamine oli mu sõbranna initsiatiiv, siis mina olen alati pigem laulda tahtnud. Eks üksinda alustades on veidike hirmus, sellest tingituna sai loodud ka minu esimese singli pealkiri, milleks on «Ma ei tea kes ma olen». Mul olid õhus küsimärgid, mida ma siis õigupoolest teen...kes ma siis päriselt olen. Siis aga võtsin vastu otsuse, et hakkan laulma ja siis vaatan edasi, mis saab...siin ma nüüd teie ees olen,» kirjeldas Heleza.

Heleza muusika ning produktsiooni eest vastutab okeiokei pundist Karl Killing, kuid viimase singli sõnad on loodud lauljatari enda poolt. «Karl on minu muusika kõige suuremaks saatjaks olnud, vähemalt senimaani. Ma täitsa juhuslikult komistasin tema otsa. Kohe kui koostööd alustasime, sain aru, et tegu on õige inimesega...mul pole mitte kellegagi sellist muusikalist klikki olnud. Tegime ühe loo valmis ja tootsime kohe teise järgi. Tänaseks on ta produtseerinud mulle praktiliselt terve minialbumi jagu materjali, vaid ühe loo on sealt loonud Andrei Zevakin. Kuigi laulud on praktiliselt valmis, peab albumi välja andmisega peab veel veidi ootama,» sõnas Heleza.

Lauljatar lisas, et tema muusika on saanud palju inspiratsiooni prantsuse keelest. «Olen õppinud kolm aastat prantsuse keelt ja olin pool aastat vahetusüliõpilane Prantsusmaal. Võib juhtuda, et minu järgmine singel on just kahekeelne,» sõnas ta.