Grete Paia kiidab pluutot: tema looming ja stiil väga kõnetavad mind

«Kui ma olin väike, siis Cartoon Network kanalis mängiti multikat «Johnny Bravo». Tegin veidi taustauuringut ja viimane osa oli eetris 27. augustil aastal 2004, ehk siis minu sünnipäeval. Läksin samal aastal teise klassi,» muigas Grete Paia raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Selle loo sõnade autoriks on pluuto, kuid pealkirja «Johnny Bravo» peale tulin mina. See pealkiri on teistmoodi, äge ja jääb hästi ka meelde,» lisas Paia. «Olin aasta tagasi Ibizal. Puhkasin basseini ääres ja kuulasin parasjagu Spotify'st muusikat, muuhulgas pluuto loomingut. Mulle tohutult meeldib laul «Mesimagus», mille ta andis välja koos nubluga. Pluuto looming ja stiil kõnetab mind väga. Organiseerisin oma sugulaselt pluuto telefoninumbri ja helistasin talle sealtsamast Ibizalt. Hiljem tulin Eestisse ja kuu aja pärast kuulasime koos juba erinevaid demosid,» avaldas Paia koostööst pluutoga.

Lauljatari sõnul on uue laulu sisuks suhted. «See on tõeline suhete saaga! Kõik see on küllaltki tüüpiline olukord, kusjuures, mitte ainult noorte seas. Ehk siis loo fookuses on mõte, et kuidas sa tead, mida ma tahan....kui ma ei tea seda tegelikult isegi? Kahjuks väga paljud inimesed lõhuvad ennast. Nad lähevad liiga kiiresti suhtesse ja samas lõpetatakse liiga kergekäeliselt oma suhted ka ära. Lõpuks oledki situatsioonis, kus mõtled, mida siis tegelikult tahta. Üheltpoolt, proovid nagu kõike, kuid samas miski ei sobi,» rääkis ta.

Värsket singlit täiendab video, mida Paia sõnul filmiti öisel ajal. «Filmimine oli üsna väsitav. Mul pole mitte kunagi varem öövõtet olnud. Alustasime õhtul kella viie paiku ja lõpetasime hommikul kell seitse. Pärast filmimist käisime veel seda sama maja koristamas, kus filmisime...oli ikka päris väsitav küll. Kuid tiim oli väga hea ja kõik läks õnneks väga ladusalt,» märkis laulja.