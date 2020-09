Indrek Raadikul pole alles mitte ainsatki The Tuberkuloitedi heliplaati: kui kellelgi on neid üle, võib mulle kirjutada!

«Ma millegipärast kahtlustan, et minu kõige esimeseks heliplaadiks oli «Onu Remuse jutte...». Olen sündinud 1975. aastal, oli ju ikkagi nõukaaeg... kõikjal riiulitel olid Meloodia plaadid. Kuulasin pigem rokilikumat muusikat ja ilmselt Gunnar Grapsi plaat oli täitsa olemas. Kuid kui ma juba aktiivsemalt hakkasin muusikat kuulama, olid ilmunud juba esimesed CD-plaadid,» meenutas Raadik raadiole Elmar.

Raadik tunnistas, et kõik hea muusika on nüüd digitaalselt leitav ja alternatiivsete helikandjate pealt kuulab ta laule päris harva. «Mingisugune CD-mängija on meil veel alles, kuid vinüülide juurde pole ma veel paraku jõudnud... millegipärast kahtlustan, et võtan selle peagi ette,» märkis ta.

«Vinüülide pealt muusika kuulamine on ikkagi ehe, autentne ja klassikaliselt puhas. Eks see helikvaliteedi vahe on ikka tuntav, eriti nüüd, kui mängu on tulnud ka digiplatvormid. Kui kuulan autos Spotifyd, siis erinev on isegi see, kas kuulan läbi Bluetoothi või juhtme,» tunnistas muusik.

«Peresiseselt kingitakse plaate päris tihti. Just hiljuti sain Erki Pärnoja «Saja lugu». Kuid meie The Tuberkuloitedi tiim ei viitsi enam üldse plaate välja anda, oleme vist vanad ja laisad juba. Kusjuures, ma olen ka The Tuberkuloitedi vanade plaatide osas täitsa vaeslapse rollis – mul pole mitte ühtegi CDd alles! Olen kingituseks ikka ja jälle neid kaasa haaranud ja kodus pole enam nüüd ühtegi eksemplari alles. Õnneks... ega ma väga puudust neist ei tunne, kuid kui kellegi on kodus neid üle, siis võib mulle kirjutada,» muigas Raadik.