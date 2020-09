Artjom Savitski oli lapsena suur Michael Jacksoni fänn: kui plaat mängis, siis alati tantsisin

«Minu esimene palju kuulatud heliplaat asus isa CD riiulil, see oli Michael Jacksoni «Greatest Hits 2». Olin lapsepõlves suur Jacksoni fänn! Kui plaat mängis, siis mina tantsisin keset elutuba. See oli mu kindel lemmikplaat, palusin isa päris tihti, et ma saaksin seda kuulata. Olin toona ligikaudu viie aastane,» sõnas Savitski.

Savitski meenutas, et vinüülide pealt ta muusikat ei kuulanud, kuid kassettidega sai toimetatud küll. «Meil vinüülimängijat ei olnudki. Vanaemal oli küll kodus olemas, kuid tema juures olid vaid muinasjuttudega vinüülid, artistide heliplaate ma nagu ei mäleta. Kuid kassettide pealt kuulasin muusikat päris tihti. Mu sõbral oli Eminemi «Encore» album ja mulle ilgelt meeldis see! Mingil hetkel lindistasin selle albumi oma kasseti peale ümber,» lisas ta.

«Kuna mulle lapsepõlves väga palju taskuraha ei antud, siis isiklikku raha plaatide ja kassettide peale ei saanud panna, ega see odav lõbu ei olnud. Lapsepõlves oli vaja oma taskuraha pigem kommide ja krõpsude peale kulutada. Oma päris esimese originaalplaadi sain sünnipäevaks, see oli üks hittide kogumik. Selle peal oli väga paljude artistide muusikat, näiteks Britney Spearsi, Jon Bon Jovi ja mitmete teiste. Bon Jovi lugu «It's My Life» tuli repeat'i pealt nii palju, et plaat peaaegu põles,» muigas Savitski.

Aastal 2015 nägi ilmavalgust Savitski enda album «Valin ise oma tee». «Kuigi me sel ajal juba kõik teadsime, et CD plaatide müüginumbrid langevad, siis ometigi oli täiesti imeline tunne oma esimest helikandjat käes hoida! Minu jaoks oli see mingis mõttes sümboolne verstapost, mida tahtsin oma elu jooksul kindlasti ära teha. Mul oli suur soov, et annan välja oma isikliku albumi, mis ilmub just CD kujul. Tänapäeval on CD'de kuulamise võimalus paljuski juba ära kadunud, isegi autodes ei saa enam kuulata! Samas on päris tore füüsiliselt seda helikandjat käes hoida, mitte nii, et muusika tuleb ainult virtuaalselt läbi õhu,» lisas muusik.

«Kui veel kolm või neli aastat tagasi tulid inimesed minu albumiga ja küsisid autogrammi, siis sellist asja on ikka kõvasti vähemaks jäänud. Kõik on julgelt kolinud erinevatele streaming platvormidele. Autogrammi ei küsita, tehakse koos vaid pilti...ja muusikat laetakse alla internetist. Seega jah, pigem soovitakse kiiret selfiet, kui otsitakse kusagilt maailmast mingi töötav pastakas,» märkis mees.