Marek Sadam avaldas värske luulekogu: ma kirjutan rahu tundes ja õnnelikel päevadel

«Mulle tundus luulekogu valmimise protsess ääretult pikk...ootasin selle ilmumist terve suve! Sisu oli valmis juba tänavu kevade lõpus ja lootsin, et saan raamatut oma suvistel esinemistel publikule jagada, kuid tegelikult tuli see trükikojast alles nüüd. On mõnevõrra kummaline, et see aeg, mil luulekogu kirjutasin, kestab oma järelmõjudega tänaseni,» märkis Marek Sadam.

Sadam lisas, et luulekogu on valminud kevadise koroonakriisi ajal. «Kriisiperioodil kirjutasin iga päev uue luuletuse ning postitasin selle ka oma Facebooki seinale. Mul oli tunne, et kui ma jagan seda materjali, äkki on see kellegi jaoks vajalik. Inimesed istusid ju kõik kodus ja olid keerulised ajad...ma soovisin, et mu luuletused pakuvad tuge. Siis üks lugeja võttis minuga ühendust ja soovitas, et teeksin sellest materjalist päris luulekogu,» sõnas ta.

«Luuletused ei räägi mõistagi ainult kriisist, seal on elust üleüldiselt. «Me saame sellest üle» on tegelikult salvestatud ka juba lauluna, esitan seda koos Martin Trudnikoviga. Lisaks on seal veel paar luuletust, mis on tänaseks esitatud koos viisiga, nende hulgas siis «Armas lavendel» ja «Õrntumedana». Kõik teised luuletused on seni puutumatud tekstid,» lisas luulekogu autor.

«Kui ma olin veel noor muusik, siis tihti sirvisin erinevaid luulekogusid, näiteks Gustav Suitsu või Virve Osila kogumikke. Tegin toona nende sõnade peale meloodiaid ja esitasin neid oma punkbändiga. Kuna minu luuletused on kirjutatud just lauluteksti võtmes, siis oleks väga äge, kui mõni noor muusik teeks oma esimese laulu just minu teksti peale. Isegi kui see laul mitte kuhugi ei jõua, oleks see mulle ikkagi väga suur au. Ennekõike aga loodan, et minu luuletused on kellegi jaoks toeks,» rääkis Sadam.

Sadam lisas, et on raamatu ilmumise üle väga õnnelik, sest produktsiooni juures on olnud suurepärane meeskond. «Olen rahul selle üle, et kogumikul on olnud väga tore kujundaja, tema nimi on Triin Heinmann. Toimetajaks oli Mari Klein ja väljaandjaks Ingrid Lõvi. Tegemist on väga toetava tiimiga, olen koos nendega andnud välja ka oma eelmised raamatud. Kui teile ei meeldi mu luuletused, siis ainuüksi raamatu kujundus on väga ilus,» rääkis ta.

«Ma ei hakanud kirjutama moodsat luulet ja materjali puhul pole tegemist ka vormi otsingutega. Kirjutasin ikkagi klassikalist riimluuletust, tahtsin, et kõik saaksid aru. Minu sooviks oli jutustada oma lugu. Kirjutan oma luuletusi üldjuhul õnnelikel päevadel, rahu tundes. Mitte siis ülevoolavalt rõõmsana...kuid mitte ka väga kurvana. Ka oma elus püüdlen ikka rahu poole, olen juba nii vana mees, et püüan igasugustest konfliktidest pigem hoiduda,» lisas Sadam.