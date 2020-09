Rohemaailm ruulib! Lenna Kuurmaa ja Mari-Liis Männik käisid Maailmakoristuspäevaks eelsoojendust tegemas

«Tänavu toimub Maailmakoristuspäev juba kolmandat korda! Ürituse unikaalsuseks on see, et ühel konkreetsel päeval tulevad korraga välja erinevate riikide inimesed ja annavad oma panuse selleks, et maailm oleks puhtam ja ilusam,» sõnas eestvedaja Mart Normet saates «Manna ja Lenna».

Maailmakoristuspäeva üks eesmärkidest on ka see, et me kõik inimestena mõtleksime hetkeks, mida oleme korda saatnud ja kuidas võiksime edasi elada. «Selge on see, et päris samade meetodite järgi me edasi elada ei saa - me lihtsalt upume oma prügi ja liigtarbimise sisse ära! See on mõtlemise koht,» lisas Normet.

Normet tõi fookuse alla erilise murekoha, milleks on tänavatel ja rohealadel vedelevad suitsukonid. Ta rõhutas, miks neid ei tohi mitte mingil juhul maha visata. «See on naljakas, et kõige väiksem asi on kõige ohtlikum! Isegi palju ohtlikum kui plastikust toodetud joogikõrs või ühekordne tops. Suitsukoni koosneb paljudest väikestest kiududest, selle sees on 12 000 pisikest tükki, nimetame seda kuulsaks mikroplastiks. Kui suitsukoni hakkab lagunema vees või mulla peal, siis seda ei ole võimalik enam mitte kunagi päriselt kätte saada. Teiseks tuleb silmas pidada, et suitsukoni on ka väga mürgine, üks koni reostab ära kuni tuhat liitrit vett....see teeb ligikaudu kolm vannitäit vett. Ruutmeetri raadiuses hakkab koni hävitama elusloodust enda ümber, kui see on rohu sees, siis see hakkab eritama mürke. Ka tänavale ei tohi koni visata, tuul või vihmavesi võib kanda selle kanalisatsiooni luuki ja sealt omakorda läheb see edasi mõnda veekogusse, see on valus teadmine,» märkis Normet.

«Tallinna linna on tekkimas ekstra konidele mõeldud prügikastid. See on eestpoolt läbipaistva klaasiga, keskelt pooleks jaotatud ja pealt näiteks sildiga: «Kes sulle rohkem meeldib, Lenna või Taukar?». Siis saad ise valida, kummale poole sa suitsukonil lased kukkuda. Tahame nende kastidega anda inimestele mõtlemisainet ja ühtlasi teha ka rohkem head tuju. Tallinnal on ambitsioon saada Euroopa rohepealinnaks. Nüüd võetakse jalad kõhu alt välja ja antakse endast välja parim selle nimel, et meie pealinn oleks puhtam ja rohelisem,» lisas Normet.

Maailmakoristuspäev tegutseb tänavu 180 erinevas riigis. «Loodame, et ettevõtmine annab palju tooni kõikjal ja võitleb erinevates paikades ikka selle sama asja nimel. Meie eeskuju on siin eriti tähtis, on ülimalt oluline, et teeksime koristust kaasa ja näitaksime kogu maailmale, et see on üks kihvt asi, mis päriselt toimib. See puudutab meid ju kõiki,» lisas eestvedaja.

«Kõik koolid ja lasteaiad, kes registreerivad oma koristusaktsiooni Maailmakoristupäeva lehel, osalevad automaatselt ühes põnevas loosirattas. Võidu korral tulevad õppeasutusse esinema lausa kolm artisti korraga: NÖEP, Ariadne ja pluuto. Eelmisel aastal võitis selle toreda auhinna Meremäe kooli rahvas, sinna sõitsid esinema nublu, Kristel Aaslaid ja NÖEP. Siin on võimalus võita oma õppeasutusele midagi täiesti erakordset,» märkis Mart Normet.