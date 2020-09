Elmari muusikauudised

Tegu on Egerti esimese uue singliga peale edukat osalemist Eesti Laulul looga Georgia. Verivärske heatujuline pala räägib sellest, kuidas inimestele kipub tihti tunduma, et rohi paistab ikka mujal rohelisem, aga vahel jõuad siiski elus sügava äratundmiseni, et see päris kõige õigem ning lemmikum roheline on tegelikult just kõige lähemal. Kaasahaaravale loole ilmus ka roheliste kurgitaimede vahel filmitud one-shot muusikavideo, mis tähendab, et kogu muusikavideo on üks järjest filmitud katkematu stseen ning hiljem seda mingil moel monteeritud ega lõigatud ei ole. Värske loo «Your Green Is Better» autoriteks on taaskord Egert Milder, Kaspar Kalluste ja Matteo Capreoli.





