Vanavanemate päeva ellukutsuja Heiki Valner: töö ja argimured on tühised, kõige olulisem on ikkagi pere

Möödunud nädalavahetusel ehk septembrikuu teisel pühapäeval tähistati Eestis vanavanemate päeva. Riiklikult on seda päeva tähistatud viimased kümme aastat. Selle kauni ettevõtmise algatajaks on olnud Heiki Valneri perekond. «Meie peres on seda päeva ka varasematel aegadel tähistatud. Tegelikult oli traditsiooni algatajaks minu ema. Meil oli emaga selline komme, et igal septembrikuu teisel pühapäeval käisime koos läbi vanad talukohad ja surnuaiad. Läbi selle päeva kuulsin alati midagi uut ja põnevat oma esivanemate kohta. See oli meie rutiin ja ma andsin seda edasi ka oma lastele, teadmata, et seda tähtpäeva pole kalendris ametlikult olemas,» selgitas Valner vanavanemate päeva algidee kohta.

Valner lisas, kuidas vanavanemaid meeles pidav päev ametlikku kalendrikirja jõudis. «Olin toona Kanal 2 «Reporteris» tööl ja Erki Perends oli päevatoimetaja. Panime kokku päevalugusid ning aktuaalseid teemasid. Minu jaoks on koguaeg oluline olnud, et pered saaksid kokku, et koos tehakse surnuaiaplatse korda, et noored käiksid maal oma esivanemate juures....ja nii ma siis soovitasingi septembri teisel nädalal meeles pidada mulle tuttavat esivanemate päeva. Perends soovitas mul kalendriga tutvust teha ja teatas, et sellist päeva pole ju olemas. Mina teatasin siis vastu, et sellisel juhul ma teen kõik, et see päev jõuaks kalendrisse! Loomakaitse Liidu juristid aitasid mõtte panna seaduslikku keelde, uurisime veidi maailma praktikat ja nii saatsimegi dokumentatsiooni riigikogusse. Lisaks Eestile tähistatakse seda päeva täna ka Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas ja Inglismaal,» mainis mees.

Valner lisas, miks on oluline oma esivanemaid rohkem meeles pidada, neid aidata ja nendega suhelda. «Põhjamaa inimesed on individualistid ja tusased, sest päikest meil ju üsna vähe. Meil on pidevalt kiire, peamine, et ise saame kuidagi hakkama. Mina julgen teile väita, et tegelikult pole kiire. Aega on piisavalt ja tegelikult antakse seda aega ka juurde. Töö ja argimured on kõik nii tühised....kõige olulisem on ikkagi oma pere. See pole sugugi ainult laste ja vanavanemate teema, see on ka isade ja emade teema. Pered peavad rohkem koos käima, ometigi näen nii palju üksikuid vanainimesi. Õnneks pole see probleem nii süvenenud kui Rootsis, neil on see olukord seal veelgi hullem. Kuid samas, ka meil on asi üsna tõsine, me peame leidma rohkem aega oma esivanemate jaoks. Muidugi pole mõtet eeskujuks võtta ka lõunamaade peresid, seal istub igal õhtul suur paarikümne liikmeline pere ümber laua ja kõik elavad kõigi elu - põhjamaade inimesed läheksid vist hulluks sellise asja peale. Samas tõesti, oma vanemaid saame ju ikka rohkem külastada...või neile siis aegajalt helistadagi,» sõnas ta.