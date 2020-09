Rainer Ildi uus looming on senisest toorem ja vihasem

Värsked singlid «Disguise» ja «Sorry Doesn’t Seem To Cut It» on kirjutatud kevadise karantiiniperioodi ajal. «Kirjutasime kevadel üldse hästi palju muusikat. Pidasime plaani, et anname siis ühe singli välja, seejärel tuli idee, et avaldame lausa kaks korraga - materjali meil ju on,» märkis Rainer Ild.

«Mingis mõttes on need laulud üksteisega seotud, üks on teise jätk. Teosed jutustavad sisse teemat, mis hakkab tulema. Ma leian, et meie uus looming on varasemaga võrreldes toorem ja vihasem. Ütleks, et siin on isegi rohkem ängi sees! Ka muusikavideod on omavahel sisu poolest seotud. Kui nüüd minna veel sügavamale, siis need äsja avaldatud videod on ühtlasi juba meie vanema video jätkumaterjal,» tunnistas Ild.

«Lugude lüürikat kirjutan ma ise. Seal on sees surma temaatikat, kusjuures ma ise kardan surma. Nagu inimese ikka, paljud ju mõtlevad, et see teema on kõle asi. Ma ei loo oma lugusid päris teraapia mõttes, kuid mul on tunne, et lihtsalt tahan kirjutada. Rääkides surmast, siis olen lähedasi matnud küll...kuid lapsena olen ka ise sellega üsna silmitsi seisnud. Nimelt, 1-aastasena seisin üksi veepuhastusjaama ääres ja korraga kadusin täiskasvanute silme eest ära, seejärel olin ise üle põllu jooksnud. Oleksin vaid ühe sammu teinud teises suunas, kes teab, mis oleks juhtunud,» märkis Ild.

Rainer Ild ning Sven Seinpere rääkisid stuudios ka oma esinemise plaanidest. «Äsja tegime ühe akustilise ülesastumise Tallinnas ja lähinädalatel kavatseme ka Tartus lavale tulla. Vaatame, mis saab sellest ettevõtmisest, loodame, et õnnestub kõik,» lisasid nad otse-eetris.