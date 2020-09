Minu Unistuste Päeva oksjonil on müügis unikaalne WRC rallitahvel - tule osale ja tee oma panus!

Minu Unistuste Päev koostöös Rally Estonia ja WRC tehaste meeskondadega kutsuvad kõiki rallifänne üles heategevuslikele oksjonitele. Üks nendest oksjonitest sai äsja hoo sisse, müüki läheb eksklusiivne rallitahvel koos osavõtjate autogrammidega. Raadio Elmar päevaprogrammis rääkis idee algataja, WRC ametlik fotograaf Timo Anis.

«Autosport tervikuna on väga emotsionaalne ja emotsioone pakkuv ala - nii osalejatele, kui ka pealtvaatajatele. Fotograafina on mul see eelis, et neid ägedaid mälestusi on võimalik fotode näol presenteerida. Ikka selleks, et need ilusad mälestused taas rääkima panna,» rääkis fotograaf Anis, kes oma loodud töödega panustab heategevuslikesse projektidesse.

«On sõitjaid, kes panustavad ühiskonda tagasi. Meie enda sõitja Ott Tänak on olnud alati mitmes heategevuslikus projektis abiks, antud juhul ka Minu Unistuste Päeva raames. Belgia rallisõitjal Thierry Neuville'il on näiteks tavaks see, et erinevates riikides, kus ta võistlemas käib, teeb ta annetuse ka mõnele kohalikule organisatsioonile. Sõitjad ei ole kuigi aktiivsed, et sellest ise avalikult rääkida, ju nad ei pea seda lihtsalt kuigi vajalikuks,» mainis Anis.

Minu Unistuste Päev on selline projekt, mis täidab nende laste soove, kelle tervislik olukord on väga raske. Anis panustab projekti viisil, et pani müüki enda poolt loodud WRC teemalised rallitahvlid. «Tegemist on Rally Estonia kujundusega plastikplaadiga, mis on signeeritud erinevate rallisõitjate poolt. Plaadi teeb eriliseks see, et tänavu toimus WRC etapp esmakordselt Eestis ja see tahvel on väga unikaalne mälestus suurejoonelisest maailmatasemel spordiüritusest. Koostöös erinevate autoralli tehasemeeskondadega, milleks on M-Sport, Hyundai ja Toyota, saime rallisõitjate autogrammid,» lisas fotograaf.