Svjata Vatra: kaks kultuuri ühel laval

Svjata Vatra on eesti ja ukraina folkmuusikat mängiv ansambel, mis sai äsja 15. aastaseks. Raadio Elmar hommikuprogrammis rääkis selle tähtsa sündmuse puhul bändi solist ja asutaja Ruslan Trochynskyi. Mees rääkis, mis on bändis nende aastate jooksul muutunud. «Meil on täna juba viis mängijat laval ning ka minu tütar Rute laulab nüüd samuti kollektiivis. Kusjuures, sel nädalal on kontsert, mille raames on laval lausa kolm põlvkonda,» märkis ta uhkelt.

«Olen ukrainlane ja bändi solist, pean tunnistama, et rohkem laulan ukrainakeelset repertuaari. Kuigi need laulud on eestlastele võõrkeelsed, tasub meeles pidada, et lood on kirjutatud kõik Eestimaa pinnal. Ukrainlased ise ütlevad selle loomingu kohta, et see kõlabki kõik teistmoodi, mingis mõttes eestilikult. Kui me laulame eestikeelseid folklugusid, siis kõlavad need samuti teistmoodi, sest minu temperament tuleb mängu. Meie esitatud muusika on kahe erineva kultuuri koospõimumine. Välismaa publik on ka öelnud, et nende jaoks on see nii unikaalne, kuidas kaks kultuuri kohtuvad ühel laval,» mainis Trochynskyi.