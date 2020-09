Rokkiv saatejuht Laura Prits: minu eesmärk on see, et vaatajad saaksid korralikult naerda!

Muusik Laura Prits on võtnud vastu rolli teletöös, alates sellest nädalast juhib ta Kanal 2 ekraanil lõbusat meelelahutussaadet «Mis sul viga on?». Uus saade toob eetrisse vanad head varjatud kaamera naljad uues kuues. Lisaks Laurale on saatejuhiks ka suunamudija Hanna Martinson. Varjatud kaameratega salvestatud humoorikas saatesarjas ei lööda risti ette millegi ees. Rahalise auhinna nimel tõmmatakse ka oma kõige parem sõber heas mõttes lohku, pannes teda kogema igasuguseid kummalisi asju, mida ehk tavaliselt inimesed avalikus ruumis ei teeks.

«Seda ma veidike kartsin, et peale esimest saadet mu sõbrad minuga enam välja tulla ei julge! Kui saamegi kokku, siis esimesed kümme minutit vaadatakse närviliselt paremale ja vasakule, ikka selleks, et kaamerate olemasolu kontrollida,» muigas Prits.

«Olen saanud saate esimesele osale päris positiivset tagasisidet. Saate vaatamine on ju ikkagi paras närvikõdi, sellele tuleb kaasa elada. Minu eesmärk on see, et vaatajad saaksid korralikult naerda. Tahan, et saade oleks tore ja lõbus...ning selle vaatamine ei nõuaks suurt vaimutööd,» lisas Prits.

Värske saatejuht tunnistas, et oma igapäevaelus ta teistele nalju ei tee, kuid on olnud hetki, mil ta hoopis ise teiste naljade ohvriks langeb. «On tulnud ette päris huvitavaid ja naljakaid juhtumeid. Näiteks kohe meenud see, et minu trennikotti on pandud kellegi teise vahetusriided. Teisena tuleb meelde meie esimene kontsert Ziggy Wildiga, mil mu telefonis vahetati ära erinevate kontaktide nimesid: meie bändi liikmete nimed olid asendatud Led Zeppelini liikmete nimedega...ja muidugi ma tean, kes sellega hakkama sai! Leian, et sõbralik nalja tegemine on okei, kuid alati tuleb jääda viisakaks ning ei tohi teistele liiga teha. Uues saates «Mis sul viga on?» ei pidanud saates osalejad õnneks midagi hullu tegema,» tunnistas Prits.

Prits pole siiski unustanud ka oma muusiku tegemisi, 19. septembril kavatseb ta anda toetuskontserdi Annimatsi kämpingu põlengujärgseks taastamiseks. «Annimatsi kämping on eriti armas koht olnud ka Ziggy Wildile, oleme käinud seal korduvalt esinemas, seal toimetab ka vinge motoklubi. Ma tunnen, et selle aitamisega toetame päris suurt kommuuni. Kui sõbrad kutsuvad, siis loomulikult paneme õla alla,» märkis Prits. Lisaks Laura Pritsile astuvad üles kitarrist Rauno Pella, ning Tartu kollektiivid Six Feet Club ja Vikat.