Basskitarrist Siim Usin: Jaak Joalale pühendatud kontsertsarja bändi kuuluvad noorema põlvkonna parimatest parimad

Sel suvel möödus Jaak Joala sünnist 70 aastat. Avaldamaks lugupidamist kuulsale muusikule, planeeritakse neli suurejoonelist austuskontserti pealkirjaga «Naerata». Unustamatuid hitte esitavad Tanja Mihhailova-Saar, Uku Suviste, Karl-Erik Taukar, Tanel Padar ning Jaak Joala lapselaps Carmen Joala.

Kontsertsarja jaoks on kokku pandud spetsiaalne bänd, mille koosseisu kuuluvad esmaklassilised muusikud. Klahvpillidel esinevad Rene Puura ja Tarvi Kull, kitarril Kristjan Kaasik, basskitarril Siim Usin, trummidel Kaspar Kalluste, perkussioonil Marti Tärn, saksofonidel Mairo Marjamaa ja Keio Vutt ning trompetil Allan Järve. Taustavokalistidena on laval alati säravad Dagmar Oja ja Kaire Vilgats.

Bändi koosseisu kuuluv basskitarrist Siim Usin tõdes raadio Elmar päevaprogrammis, et nii auväärses koosseisus on uhke lavale astuda. «Nägime bändi kokkupanekuga kõvasti vaeva, kuid tulemus tuli tõeliselt muljetavaldav. Laval on viisteist inimest! Nende muusikute kohta võiks rääkida pikad lood. Oleme valinud noorema põlvkonna parimatest parimad. Kõik on väga ägedad, tuleb tunnistada, et oleme väga korralikult ette valmistunud,» selgitas basskitarrist.

Usin meenutas suurmeister Joalat kui väga andekat pillimeest. «Joalat võiks nimetada isegi multi-instrumentalistiks. Nägin Joalat esimest korda tuuril «Las jääda kõik mis hea», lisaks Joalale olid laval ka Ivo Linna ja Tõnis Mägi. Meil oli kodus selle tuuri kassett, võib öelda, et kuulasin selle helikandja ribadeks. Olin siis 10-aastane, mäletan, et mulle väga meeldis lugu «Öö Chicagos». Mul on meeles, et Jaagul oli esinedes kaelas elektrikitarr. Samas ma tean, et ta on mänginud ka puhkpilli ja mitmes kuulsas loos on bassipartiid just tema poolt esitatud,» meenutas Usin.

«Tean isegi sellist lugu, et Tartu Levimuusika Päevadel mängis Joala ühes bändis, kus lauljaks oli Riho Sibul. Selleks ajaks oli Joala Venemaal juba üsna kuulsaks saanud. Publiku hulgas oli Venemaalt tulnud inimesed, kes imestasid, et kes see Riho Sibul küll on selline, et suudab Joala enda bändi mängima kutsuda,» muigas Usin.

Usin lisas, et lisaks basskitarri mängimisele laulab temagi mitme bändi koosseisu juures, sedapuhku taustapartiisid. «Pean tunnistama, et minult nõuab laulmine päris suurt tööd. Samas usun, et see kõik on harjutamise asi. Joala oli suurepärane laulja ja väga hea pillimängija, arvan, et temal tulid mõlemad asjad palju lihtsamini kui minul,» märkis ta.