Kuidas sügise saabudes rõõmus ja aktiivne olla? Manna ja Lenna jagasid nippe sügismasenduse vastu

Sel nädalal algab sügis ja paljudel kaasnevad pimeda ning külma hooajaga teatavad stressitunnused. Saates «Manna ja Lenna» arutleti, millised on parimad nipid, kuidas hoida oma tuju ja meeleolu üleval.

«Kui päikesevalgust vähem, mõjub see paratamatult ka organismile. Minu soovitus, nii palju kui vähegi võimalik, olge valgel ajal õues. Lisaks leian erinevaid tegevusi, mida tahan teha just sügisesel hooajal. Need võiksid olla mingid mõnusad toimetamised, mis tekitavad hea tuju nii endal, kui minu lähedastel,» lisas Kuurmaa.