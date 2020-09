Elina Nechayeva pühendas oma esimese enda loodud singli väga erilisele inimesele

Muusik kirjeldas, milline on täna tema isiklik ajakava ja kas sellesse mahub ka rahulikke loomehetki. «Võin öelda, et graafik on hetkel päris tihe, kuid olen selle üle väga õnnelik. Mul on küll tohutult palju tegemist, kuid üritan iga päev natuke aega leida, et istuda maha ja luua uusi sõnu või muusikat. Viibin ka palju looduses, sest ammutan sealt inspiratsiooni. Kui mõte tuleb, panen kohe oma telefoni kirja - lülitan diktofoni käima ja ümisen vaikselt. Selliseid momente poeb mu sisse pea iga päev,» tunnistas ta.

Nechayeva avaldab peagi uue plaadi, millega soovib enda sõnul kokku võtta «La Forza» perioodi. «Helikandjal on lood, mille oleme loonud koos Mihkel Mattiseni ja Timo Vendtiga, need laulud on sarnased minu esitatud euroloole «La Forza». Ka uutes lugudes on orkestratsioon, elektroonika ja klassikaline hääl. See pole lihtsalt ilusate laulude helikandja, sel on ka oma konkreetne mõte taga. Igas laulus on väike element igast kontinendist. Laulul ja muusikal pole piire, kõik on ühtne siin maa peal. Me peame hoidma üksteist ja ka oma planeeti, kus me elame. Selline on ka minu plaadi sõnum. Plaadi esitlus on 8. detsembril Saku Suurhallis, kontsert saab olema kahes osas. Esimeses pooles esitan vaid klassikalist muusikat, teises pooles juba flirdime ka elektroonikaga,» lisas ta.