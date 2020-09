Noor lavastaja ja helilooja Kaarel Orumägi kiidab oma kodulinna: Türi on teinud minust selle, kes ma täna olen

Kaarel Orumägi on 24-aastane Türilt pärit noormees, kes on eesti laulja, helilooja ja lavastaja. Vaatamata oma noorele eale, on ta märkimisväärselt palju eesti muusikavaldkonnas juba saavutanud. Mehel on oma muusikaliteater, ta ise laulab, komponeerib ja õpetab ka teisi. Kaarel ise ütleb, et muusika ja laval olemine on tema suurim kirg.

«Ma leian, et just Türi on teinud minust selle, kes ma täna olen. Selles linnas oli suurepärane üles kasvada, seal oli arenemiseks nii palju võimalusi. Oli võimalus osaleda nii paljudes erinevates huviringides, meile ehitati täiesti uus muusikakool ja lisaks renoveeriti ka kultuurikeskus. Ma kindlasti ei oleks kirjutanud oma esimesi muusikale ega teinud teatritükke....kui ma poleks kasvanud Türil. Sellised ägedad võimalused kasvatavad ühte noort ja suurte sihtidega inimest väga palju,» rääkis Orumägi oma kodulinna kohta.

Orumägi lisas, kuidas tema kodus muusikasse ja muusikaõpingutesse suhtuti. «Ma tahtsin väga muusikakooli õppima minna, kuid hiljem mind sunniti, et ma selle korralikult ära lõpetaks. Mul on selle keelitamise üle hea meel täna, sest nii paljud noored kahetsevad hiljem oma muusikakooli pooleli jätmist. Kodus olin alati lennukas unistaja, aina suuremate sihtidega. Sain perelt väga kõvasti hoogu ja julgustamist....samas toodi ka tihti maa peale tagasi. Isa tegi sellise reegli, et kui ma harjutan pillimängu või laulmist, pääsen kodustest majapidamistöödest, ma kasutasin seda võimalust ikka mõnuga ära,» lisas mees, kes õppis muusikakoolis akordionit ja klaverit.

Orumägi tunnistas, et lapsepõlves ta pillimänguga esineda ei soovinud, ometi tundis ta end laval hästi. «Mulle endale tundub, et nägin oma pillimängu rohkem taustategevusena. Minu sihiks oli saada lauljaks ja veel kõrgemaks eesmärgiks oli saada professionaalseks näitlejaks. Kui kohalikus kultuurikeskuses oli vaja laulda, õhtut juhtida või luuletust lugeda...olin alati olemas ja hüppevalmis. Näitlemise idee kustus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool katsetel, eks inimene ikka saab ise ajapikku aru, mis on tema tõeliseks andeks ja sihiks. Kuid see näitlemise idee kustumine oli heas võtmes, mingit suurt katastroofi ei toimunud. Ise usun, et see oli märk minu arenemise teel. Küll aga on teater minu südames, täidan lihtsalt veidike teistlaadset rolli, kui esialgselt nooruses planeerisin,» lisas ta.