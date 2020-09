«Lasterikkuse Võlumaailm» laulukonkursi võit läks perekond Laikrele

20. septembril toimus Mooste Folgikojas «Lasterikkuse Võlumaailma» finaalkontsert ja esikoht läks perekond Laikrele. Kaheosalisel kontserdil kõlas 73 uut lastelaulu, esines 150 last ja osales lausa 76 autorit.

Laikrete võiduloo pealkirjaks oli «Mängudemaa». Piret Laikre rääkis, et tervele perele tuli võit suure üllatusena. «Paljud väidavad, et võit tuli seetõttu, et meil oli laval kaasas neljakuune Ester. Ütlesin beebile enne esinemist, et jää nüüd ilusti tuttu, kui sa ei jää, pead meiega koos lavale tulema. Pisikese konkreetne otsus oli see, et magada ta ei soovi ja nii ta tuligi meiega koos publiku ette. Esialgu pidime laval olema ikka vaid nendega, kes laulda oskavad. Meie solist Rael oli muidugi väga tubli, ta on erinevate esinemiste käigus tublisti enesekindlust kogunud, kuid eks kõik andsid endast parima. Kuid seda teab vaid žürii, miks just meie pere võidu noppis,» muigas pereema Piret Laikre.

Võiduloo autor Piret Laikre tunnistas, et sellise võidu koju toomine tegi meele väga rõõmsaks. «See on nii tore, kui keegi väärtustab su tööd. Olenemata vahvatest auhindadest, eks ma tegelen oma loominguga ju nagunii. Mulle lihtsalt meeldib laule kirjutada. Aga südame teeb soojaks, kui keegi ütleb, et su laulud on ilusad ja head. Laulu sõnade autoriks on Marek Sadam, meie omavaheline koostöö on nii tore. Kuigi me ajame mõlemad oma küllaltki erinevat loomingulist rida, tuleb välja, et koostööprojekte meil jätkub,» märkis Laikre.

Võiduloos on salmirida, mis ütleb «...ei kavatse niipea suureks sirguda». Laikre tunnistas, et suureks sirgumine pole nende peres plaanis. «Meil pole võimalik suureks sirguda, sest meil on lapsed! Ka tulevikus pole väga muret, sest siis tulevad ju loodetavasti lapselapsed. Leian, et need kellel on lapsed, neil ei õnnestugi suureks saada, sa pead olema kogu aja noor, aktiivne ja tore,» laulus Laikre.

Pereema selgitas, kuidas ja millal võidulugu sündis. «Meie Rael läks kolm aastat tagasi konkursile «Tähtede Lava» ja tal oli vaja uut laulu. Mind tohutult inspireerivad sellised väljakutsed! Kuidas ma saadan lapse võistlusele mingi vana lauluga? Kirjutasime uue pala, kuid kuna ta oli tol hetkel lasteaia laps, jäi see laul veidi tooreks - oli vaja kasvada ja saada suuremaks. Jätsime materjali ootele, kuni «Lasterikkuse Võlumaailma» võistluseni, nüüd esitas Rael seda suurepäraselt,» rõõmustas loo autor.

Konkursile laekus kokku 133 uut lastelaulu, millest žürii, koosseisus Gerli Padar, Inga Lunge, Silja Otsar, Erki Meister ja Sten Teppan, valis välja finaalkontserdil kõlanud laulud. Konkursi võidutöödest valmivad noodiraamat ja heliplaat, mis jõuavad koostöös Eesti sünnitusosakondadega lasterikaste perekondadeni, kuhu on äsja sündinud kolmas laps.

Võistluse žürii liige Gerli Padar sõnas raadiole Elmar, mis just perekond Laikrete lugu võitis. «See lihtsalt oligi võidulugu! See selgus tegelikult juba esimest kuulamisest. Kui pala «Mängudemaa» meil kodus mängima hakkas, siis mu 5-aastane laps teatas, et ma paneks seda lugu veel, ta väga kiitis seda. Minu hinnangul on see tõeline hea tuju lugu, mida tahaksid laulda kõik lapsed ja lapsemeelsed,» tunnistas Padar.

«Kuigi olime registreeritud laule eelnevalt kuulanud, läksime võistlusele siiski täiesti puhta lehena. See on ju midagi muud, kui esinetakse live's ja bändiga. . Siinkohal suur tänu meie vahvale saateansamblile, koosseisus Reigo Ahven, Urmas Lattikas, Paul Daniel ja Raul Vaigla. See oli ääretult pikk võistluspäev, kuid samas ka väga tore! Praegusel keerulisel ajal on taoline laulude võistlus väga vajalik. Meie korraldustiim oli super, kuid siinkohal tänud ka kõikidele autoritele! Oli nii lahe, et laule tuli väga noortelt laulukirjutajatelt, kes oma loomingut ise ka esitasid. Kogu üritus oli puhas rõõm,» lisas Padar.