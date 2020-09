Näitleja Kait Kall stand-up lavastusest «Plaan B»: komöödia on halastamatu ala

«Meelelahutus on üks karm ala, käib pidev olelusvõitlus. Õnneks me teeme riigiga täna väga head koostööd - meile öeldakse, et võib tükke mängida....kuid igal pressikonverentsil öeldakse, et hoiduge rahvarohketest kohtadest. Võib öelda, et meil, meelelahutuse tegelastel, on Terviseametiga päris hea suhe,» muigas Kall.

«Eks see olukord on üksjagu ärev, eriti just vanemate inimeste hulgas. Korraldajatele tuleb päris palju kirju, kus kurdetakse, et inimesed kardavad tulla. Samas minu seisukohalt, väga kaua ühte ja sama materjali ei tahaks mängida, see lihtsalt kulub ära. Kui praegu publik vaatama ei tule, siis ega rohkem ei näe ka. Siiamaani on tagasiside väga positiivne olnud, Tartu etenduse alla tuli lausa kaheksa positiivset kommentaari, mis eestlaste kohta on üsna üllatav tulemus. Tavaliselt jagatakse ju negatiivseid kommentaare,» lisas näitleja.

Kall on stand-up lavastuse «Plaan B» sisuga üsna rahul. «Kui tavaliselt olen oma materjali suhtes väga kriitiline, siis «Plaan B» kohta võin öelda, et lavalt ei pea üldse häbiga ära minema. Sisu poolest tuli täitsa kena asi! Peamiselt räägin oma elust ja isiklikest olukordadest. Endal on väga hea sellist materjali jagada, ei pea rääkima kellestki teisest. See kõik teeb tüki palju lähedasemaks,» tunnistas ta.

«Oma stand-up tükki planeerides oli kõige suurem hirm, et äkki keegi ei tulegi vaatama. Õnneks on tänaseni etendustega päris hästi läinud, rahvast on olnud piisavalt. Kuid eks selline komöödia on halastamatu vorm - sa saad tagasiside kohe kätte, või siis ei saa. Kui saal on juba kakskümmend minutit vait...siis võiks küll olla selline tunne, et äkki lähed paned oma auto sooja juba. Kusjuures materjali sa eelnevalt lavastajaga testida ei saa, loeb vaid otsene publiku reageering. Draamatükkide puhul on oluliselt lihtsam, kui publik on tasa ja ei reageeri, siis usud, et nad mõtlevad su tekstile kaasa. Fakt on aga see, et kõigile ei saagi meeldida kõik žanrid ja artistid, see on paratamatus ja ma ei võta seda sugugi isiklikult,» muigas Kall.

Näitleja lisas, et positiivse tagasiside saamine on alati väga südantsoojendav. «Hea sõna teeb päeva ilusaks. Eriti lahe on saada mõni hea sõna nendelt, kes muidu on väga kriitilised. Olen saanud ka väga huvitavaid kommentaare, Reet Linna ütles peale mu etendust, et «Ma ei teadnudki, et sa nii ulakas poiss oled!». Tal oli teksti lõpus naeru nägu, usun, et see kõik tähendas ikka midagi positiivset. Ju ma olen siis avalikkusele jätnud armsa ja turvalise mulje, kuid tegelikult oskan laval ka palju nalja teha,» naeris Kall.