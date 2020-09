Carmen Joala oma vanaisa loomingust: lugu «Unustuste jõel» läheb mulle väga hinge

«Neid ilusaid vanaisaga seotud mälestusi on tegelikult tohutult palju! Esimesena meenuvad siiski seigad meie maakodust, vanaisa ja Maire juurest, seal sai suviti palju aega veedetud. Vanaisa oli suur magamise fänn, nii ka mina. Mäletan, kuidas Maire läks hommikul tööle ja tuli keset päeva lõunapausile...meie kaks polnud ikka veel maast lahti saanud. Seega võib öelda, et olime suured unekotid,» naeris Carmen Joala.

Carmen tunnistas, et armastab ka ise laulmisega tegeleda. «Olen alati laulmas käinud. Hetkel harjutan näiteks koos Laura Põldverega. Ma ei oska öelda, kas armastus muusika vastu on just vanaisalt tõuke saanud. Usun, et isegi kui mu vanaisa oleks olnud hoopis teine ja täiesti muusikakauge inimene, siis tõenäoliselt tegeleksin ikka laulmisega. Mulle meeldib muusika ja ka laulda olen alati tahtnud,» lisas ta.