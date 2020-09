Lase oma ellu maagiat ja armastust! Anzori ja Kethi jagavad suhtealast nõu!

Tahad oma ellu tuua rohkem maagiat ja kaunist armastust....aga mõtled, kuidas seda teha? Raadio Elmar otse-saates «Õhus on armastust» oli juttu põnevatest nõuannetest, mille abil saab oma suhtesse tuua värskust ja jõudu. Häid nippe jagasid Kethi Uibomägi, maag Anzori ning selgeltnägija Kristiga.

Maag Anzori kirjeldas, mis on suhtes kõige olulisemad märksõnad ning tegi seejuures juttu ka oma kaaslasest Kethi Uibomägist. «Kõige olulisem on see, et sinu kaaslane oleks inimlik. See võib tunduda tavaline ja lihtne asi, kuid mina olen oma elu jooksul küll väga erinevaid inimloomi kohanud. Kehti juures meeldib mulle see, et temas on nii palju sisemist õrnust, rahu ja ta on võimeline armastust jagama. Kethi oskab emotsioonidega mängida ja jõudu anda....ja samas jõudu ka ära võtta. Kethil on hea arusaamine sellest, kuidas olla hea naine, ta on täiuslik, kõiges 100%. Ta on näitleja, ta teeb kodus hästi süüa, ta oskab end hästi riietada, armastust jagada, ta oskab kõike ja on mitmefunktsionaalne,» märkis Anzori.

Kethi Uibomägi lisas, et paarid võiksid paar korda nädalas rääkida asjadest, mis neile teineteise juures kõige enam meeldivad. «Iga päev ei jõua kiita, kuid paar korda nädalas võiks seda siiski teha. Anzori juures võlus mind eelkõige tema tarkus ja rahu. Selle suure rahu tundega tõmbab ta ka mind ilusasse harmooniasse. Ta on väga noor, kuid omab juba väga head elukogemust. Ta oskab suhelda inimestega nii, et ta toob välja nende inimeste kõige paremad omadused. Anzori keskendub alati heale! Ta on tugev ja temperamentne, me ei saa unustada, et tegu on siiski Gruusiast pärit mehega. Ta on mulle väga suureks õpetajaks, seejuures jagab palju armastust, komplimente ja kingitusi. Lisaks sellele jagab ta minuga oma aega ja tähelepanu, kõike seda, mida ühel naisel on nii väga vaja. Ta on tõeline kingitus,» rääkis Uibomägi oma kaaslase Anzori kohta.

Kethi kommenteeris, kas mehe ja naise vanusevahe mängib suhtes mingit rolli, eriti veel siis, kui mees on naisest noorem. «See vanuse teema muutus meie puhul kohe alguses täiesti ebaoluliseks. Pigem on mind varasemalt takistanud see, et mul oli alati seatud suhete puhul mingi vanuseline määr. Varem ma arvasin, et mees peaks olema kindlasti minust vanem. Siis sain aga aru, et kui ma panen endale mingi piiri või raami ette, hakkan kohe vaid teatud tüüpi partnerit otsima, teisisõnu, sulgen mingid aknakesed. Kui ma jätkuvalt just nii mõtleksin, siis ma ei istuks hetkel siin stuudios koos Anzoriga. Ütleksin ka seda, et mõni noorem meesterahvas võib olla oma kogemuse poolest ligi kakskümmend aastat küpsem, kui tema vanuse kohta tavapärane oleks,» lisas ta.

Anzori tõi välja, et numeroloogilises mõttes tasub suhtes oleva mehe ja naise vanusele tähelepanu pöörata. «Peaks olema täpne vanuse vahe, et teineteisest hästi aru saada. Kui suhtes pole vanuse vahe numeroloogiliselt õige, siis partnerid ei mõista teineteist. Meil Kethiga pole tegelikult väga hea numeroloogiline kood, kuid me saame ikkagi harmoonilises suhtes olla,» märkis ta.

Selgeltnägija Kristi lisas, et paarisuhtes on vaja alati teha tööd. «Niisama ei tule meil midagi. Õunad puu otsas ei valmi ilma päikese, vihma ja tuuleta. Ühest tutvumisest ei saa kohe ideaalset paarisuhet, selle nimel on vaja tööd teha,» rääkis ta.

