Elmari muusikauudised

Eurovisiooni lauluvõistluse korraldajad, et erinevalt 2020. aastast lauluvõistlus järgmisel aastal kindlasti ära ei jää. Neljast versioonist kõige optimistlikum variant tähendab seda, et Eurovisioon toimub nii, nagu see ikka alati toimunud on. Rotterdamis on kohal nii riikide delegatsioonid, press kui ka publik ning lauluvõistluse raames toimub huvilistele mitmeid üritusi. Ka teise variandi puhul toimuks Eurovisioonil üheksa sõud, kuid kohal olevate inimeste arv oleks piiratud. Seda nii publiku, pressi kui ka riikide delegatsioonide seas. Kolmas variant võtab arvesse, kui mitmetes riikides on kehtestatud reisipiirangud ning artistid ei saa Hollandisse minna. Selleks, et nad ikkagi lauluvõistlusest osa saaks, saavad nad esineda video vahendusel oma koduriigist. Need, keda reisipiirangud ei mõjuta, saavad ikka Rotterdami laval esineda. Ja neljas võimalus on, et ollakse valmis selleks, et Holland on Eurovisiooni ajaks n-ö lukku pandud ja sealsed inimesed peavad karantiinis olema. Sel juhul esitavad kõik artistid oma võistluslugusid enda kodumaal ja video vahendusel. Publikut Rotterdami ei lubata ja ära jäävad ka lauluvõistlusega seotud lisaüritused. Täpsemad otsused tehakse 2021. aasta alguses.