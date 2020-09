Tasuta koolitused tööotsijatele: meie eesmärk on see, et osavõtjad leiaksid julguse uute sammude tegemiseks

Oktoobri alguses alustab Tartu piirkonnas uus koolitusprojekt, mis on suunatud inimestele, kes viibinud pikemat aega tööturult eemal. «See koolitusprogramm on mõeldud inimestele, kes on olnud vähemalt kuus kuud tööturult eemal ja on elus parasjagu uue suuna otsimisel,» rääkis Purje.

Johannes Mihkelsoni keskuse projektijuht lisas, et 2. oktoobril toimub nende keskuses infopäev, kus räägitakse koolitustest lähemalt. «Kella 12.00-13.00 on eeltutvustus ja siis saavad kuulajad juba ära tabada, kas neile selline põhjalik programm üldse sobib. Meie keskuses on tööotsijatele suunatud koolitusi enamgi veel. 1. oktoobril algab sama programm Võrus, 5. oktoobril Valgas, 2. oktoobril Tartus ja Tallinnas on tänase seisuga juba alanud. Meie eesmärk on aidata inimesi põhjaliku ja sisuka programmi kaudu, see hõlmab väga palju erinevaid tegevusi ja koolituse osasid. Soovime, et osavõtjad leiavad selguse ja julguse, et teha tööturul uusi ja vajalikke samme,» lisas Purje.

«Igal koolitusel on paika pandud oma sihtrühm. Kui minna meie kodulehele, siis seal on näha meie rahastaja Euroopa Sotsiaalfondi määratletud sihtrühmad. Kõik koolitused on osalejatele tasuta! Tartu piirkonnas ootame kõiki inimesi, kes on olnud vähemalt kuus kuud tööturult eemal. Kui osavõtja on vanuses 50+, siis tema puhul ei loe, kui kaua ta on olnud töötu, ootame igal juhul. Laias laastus jaguneb koolitus kaheks. Üks osa tutvustab, kuidas uue sobiva töökohani jõuda - räägime näiteks ka tööõigusest, arendame arvutioskusi. Teine osa aitab vaadata sügavamale, seal on eneseanalüüsi, mis aitab võimaldada takistusi. Meie töö eesmärgiks on tõsta tööotsijate energiataset, et nad jõuaks meie võimaluste kaudu oma uute oskuste, teadmiste ja tugevuste juurde,» märkis Purje.

«Johannes Mihkelsoni keskuses on nõustajad ja tugiisikud, kes aitavad töökoha otsingute juures kaasa. Lisaks on meie kaudu leitavad ka erinevad praktikavõimaluste kohad, mis järgnevad antud koolitusprogrammile. On nii palju uusi ja huvitavaid ameteid, mida inimesed ei teagi. Kõike annab üles leida ja katsetada,» märkis Johannes Mihkelsoni keskuse esindaja julgustavalt.