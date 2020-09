Tule vabatahtlikuks! MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde otsib tugiisikuid, kes aitavad emotsionaalset tuge vajavaid lapsi

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist. Organisatsiooni vabatahtlikud teevad tööd selle nimel, et tuge vajavatest lastest saaksid terve enesehinnanguga ja edumeelsed inimesed.

Programmi põhiidee on toetada riskirühma kuuluvate laste positiivset arengut läbi üks ühele sõbrasuhte koos täiskasvanud vabatahtliku tugiisikuga, vähendada sotsiaalseid probleeme Tartu piirkonnas ja levitada vabatahtlikkuse põhimõtet. «Viime kokku täiskasvanud vabatahtliku tugiisiku ja emotsionaalset tuge vajava lapse ning loome keskkonna, kus nende sõprus ning nad ise saaksid areneda. Meie lapsed jagunevad kaheks. Pooled nendest lastest on pärit Tartu piirkonna asenduskodudest, mis siis vana nimega on lastekodud. Teine pool lapsi pärinevad erinevatest peredest, kus mingil põhjusel on täiendavast emotsionaalsest toest ilma jäänud. Neid põhjuseid võib olla mitmeid, kuid see võib olla seotud näiteks pikaajalise haiguse või lähedase kaotusega. Põhjuste hulgas võib olla ka kooli kiusamine,» märkis Kriiska.

«Meie abistamise töö on üks ühele ja väga personaalne, koostöö lapse ja vabatahtlikuga on väga põhjalik. Ettevõtmine on emotsionaalselt raske ja me kindlasti ei vaata kõrvale ka suurest vastutusest. Kuid samas tasub meeles pidada, et me teeme seda ju kõik igapäevaselt - oleme kellegi jaoks sõber, tugi või eeskuju,» lisas Kriiska.

«Kui leidub häid inimesi, kel on sõprust, mida jagada...või olema kasvõi kõrvaks või õlaks, tulge kindlasti meie infoõhtule. See üritus toimub 29. septembril Tagahoovis, aadressil Kastani 42,» kutsus eestvedaja.

Kriiska sõnas, et abivajavad lapsed liituvad MTÜ programmiga hea meelega. «Meie üks tingimus on see, et laps tahab ka ise selles programmis osaleda. Kui viime kokku lapse ja vabatahtliku, siis lapsel peab jääma alati sõnaõigus, kui talle see kontaktisik juhuslikult ei sobi. See on ju paratamatu, inimesed ei pruugi alati omavahel klappida, see on normaalne osa elust,» märkis ta.

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde vabatahtlikud kohtuvad lastega vähemalt kord nädalas ja nii mõne aasta jooksul. «See suhtlemise protsess võiks kesta vähemalt aasta, optimaalselt võiks suhelda näiteks kolm aastat. See võib tunduda alguses tohutult pikk aeg, teisest küljest, sõprussuhte kujunemine võtabki ju kaua aega. Kui saate endale väga vahva sõbra, siis üldjuhul jäädakse programmi ka kauemaks. Väiksemate laste puhul käib kohtumiste eelnev kokkuleppimine läbi lapsevanema või asenduskodu tugiõpetaja. Vanemate lastega lepitakse kohtumisi juba ise kokku,» märkis MTU esindaja.

Kriiska selgitas, mida tugiisik ja laps kohtudes tavaliselt ette võtavad. «Koos minnakse näiteks jalutama, see on hea tegevus, mis ei nõua ka rahalisi vahendeid ja võimaldab rahulikult rääkida. Samas tehakse ka sporti, mängitakse lauamänge ja loetakse raamatuid. Meil on oma vabatahtlikele päris hea tugisüsteem, mitte kedagi ei jäeta programmi üksi. Juhin tähelepanu, et me ei otsi lastele õpetajaid või probleemide lahendajaid, otsime ikkagi sõpru...,» mainis ta.

«Tänane infoõhtu on mõeldud Tartu piirkonna inimestele, kuid loodetavasti jõuame oma tegevusega ka ülejäänud Eestisse. Hetkel seda sammu veel juhtunud pole, kuid väga ootame, et varsti saab reaalsuseks,» märkis MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde eestvedaja Hanna Kriiska.