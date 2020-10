Gram-Of-Fun toob sügisesse uut loomingut

Kristel Aaslaid kiitis raadio Elmar otse-eetris Tartu linna ja selle mõnusat õhustikku. «See on mulle suur õnn, et olen saanud Tartus elada! Tegin kaasa muusikalis «Grease» ja selle raames elasime siin kambakesi koos. Võin öelda, et see oli üks lõbusamaid aegu mu elus. Tänu sellele kogemusele on Tartu mulle väga hingelähedane, siia on alati nii tore tulla ja eriti just praegu - sügisene Tartu on ikka nii ilus,» tunnistas ta.

«Ka mina tulen Tartusse alati hea meelega, kõigele lisaks on siia sõitmine ka väga mugav! Hüppan rongi või bussi peale ja tulen vanemate juurde külla,» lisas Philip Nikolajev.

Nikolajev ja Aaslaid rääkisid, mis etapis on nende tegevused seoses ansambliga Gram-Of-Fun, kuhu lisaks nendele kuuluvad ka Jaan Jaago, Martin Kuut, Kostja Tsõbulevski ja Raul Ojamaa. «Meie põhiline produtsent Martin Kuut lõpetas just Berliinis kooli, asutuse nimeks siis Abbey Road Institute. Ta oli aasta ära, nüüd ootame teda pikisilmi tagasi,» lisas Nikolajev.

«Olgugi, et meil on interneti ajastu, siis andis ikkagi tunda, et üks liikmetest viibis Eestist kaua eemal. Lisaks sellele tuli peale raske aeg, pidades silmas kevadist karantiiniperioodi. Meil võttis nädalaid, et olustikus orienteeruda. Vaatamata keerulistele katsumustele, oleme tootnud uut materjali. Juulis avaldasime koos Frederik Küütsga loo «LA!». Oktoobris toome välja rahuliku loo «Melancholy», mis sobib ideaalselt sügisesse meeleollu,» avaldas Aaslaid.