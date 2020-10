Eesti üks kuulsamaid luu-uurijaid: ühte skeletti võib välja kaevata nädal või isegi kauem

Luu-uurija kõige vanemad leitud skeletid pärinevad 12.-13. sajandist. «Üks säärane leid oli Kukruse kalmistult, Virumaal. Sel aastal kaevasin Valjala kiriku aias ja leidsin vara-kristlikud matused. Kuna tegelen haiguste ja vigastuste patoloogiate uurimisega, siis mul on kujunenud välja periood, mida uurin - see on peamiselt keskaeg ja varauusaeg. Varasemate perioodidega ma pigem ei tegele, nende jaoks on oma spetsialistid. Kõige uuem skelett, mille olen välja kaevanud, pärineb Teise maailmasõja aegsest perioodist,» märkis ta.

Malve tunnistas, et lai avalikkus väga hästi ei tea, mida arheoloogide ja luu-uurijate töö päriselt tähendab. «Tihtipeale on kaevamiste käigus öeldud, et miks me rüüstame vanu haudu. See näitab, et inimesed teavad sellest teemast vähe. Sellel infol, mida oma tööde käigus saame, on ju tohutu potentsiaal. On tulnud ette olukordi, mil töö tellija kommenteerib, et mida me nendest kontidest uurime, et võiksime tegelda hoopis tähtsamate asjadega - näiteks ehituse ja kraavide kaevamisega. See näitab, et uurijaid on vähe ja ka teemast teatakse väga vähe,» lisas ta.

Uurija tõi välja, millisele inimtüübile luu-uurimise töö üldse sobib. «See töö sobib inimesele, kellele meeldib teha välitöid. Tuleb arvestada, et füüsilist koormust on päris palju. Samas, Eesti on nii väike - selleks, et ära elada, pead tegema välitööd ja uurimustöid üheaegselt. Kuna tegemist on meeskondliku tööga, siis sul peaks olema meeskonnas mängimise oskus. Sa pead olema äärmiselt tähelepanelik ja kindlasti ka kogu aeg valves. Tuleb kasuks, kui oled ka hea suhtleja. Kaevamiste käigus võid leida väga erinevaid esemeid, on väga oluline, et saaksid läbi erinevate valdkondade spetsialistidega. Näiteks, kui leiad tekstiili või ehteid, pead hästi läbi saama konservaatoriga. Kui leiad kiriku aiast vanu kiriku elemente, on vajalik suhelda kunstiajaloolasega. Numismaatiku kaastööd on vaja siis, kui leiad münte. Üksikhundina pole mõtet tegutseda, ma ei näe sellel suurt mõtet, kogu tegevus on ikkagi distsipliinide ülene,» lisas Malve.

«Minu töö missiooniks on saada inimeste kohta rohkem teada. Kui ma esimest korda uurimistöödega alustasin, siis mul oli imelik selle panuse eest raha vastu võtta - see töö oli lihtsalt ise juba nii äge ning raha täiesti teisejärguline. Selles mõttes on natuke halb, kui hobi ja töö on omavahel nii seotud. Teen tööd ka selle nimel, et suurendada inimeste teadlikkust arheoloogia teemadel. Need inimesed, kes on meie tööd lähedalt näinud ja saanud rohkem infot, on tihti ka ise asjast väga huvitatud. On isegi küsitud, miks me meedias sellest rohkem ei räägi, nüüd ongi nii, et kui küsitakse, siis võimalusel alati selgitan ja tutvustan oma eriala,» lisas luu-uurija Martin Malve.

Martin Malve tähendab kõik üles, mida kohapeal oluliseks peab. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik