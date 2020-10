Janne Saare ideaalne stsenaarium: tõeline armastus on igavene!

Hetkel Floridas elav Janne Saar rääkis, miks ta otsustas just eestikeelse loo välja anda. «Kuigi elan juba aastaid Ameerikas, siis mõtlen ja räägin kahes keeles. Oma pere ja Eestis elavate sõpradega olen tihedas kontaktis, suhtleme ikka eesti keeles, sel ajal ka mõtlen emakeeles. Kuid Ameerikas elades räägin palju ka inglise keeles, seetõttu mõtlen ka selles keeles. Oma uue loo «Ideaalne stsenaarium» kirjutasin algselt inglisekeelsena, eestikeelsed sõnad tulid hiljem juurde, lõime need koos Maia Vahtramäega,» märkis laulja ja lisas, et lugu ilmus eestikeelsena tänu vanavanematele, kes samuti soovivad lapselapse loomingust aru saada.

Singel on pühendanud muusiku vanavanematele, Uudole ja Jutale. «Laul on armastusest. Selle loo eesmärk on panna inimesi unistama - milline on siis sinu peas ideaalne stsenaarium? Mul endal õnnestub oma ideaalse stsenaariumi järgi elada - olen hetkel väga õnnelikus kohas oma elus,» rääkis Janne ja lisas, et just vanavanemate ilus suhe on ka tema uskuma pannud, et tõeline armastus on igavene.