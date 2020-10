Mõttemustrite muutja ja eduõpetaja: varajane ärkamine häälestab sind ette ägedaks päevaks

«Mina ärkan hommikul kell 05.25. Teen seda selleks, et saada aega iseendale. Olen kolme poja ema, tahan end oma päevaks ette häälestada, enne kui mu pere ärkab. Kui peaksin ärkama samal ajal, kui lapsed, siis läheb majas liiga suureks sagimiseks,» rääkis eduõpejata ja mõttemustrite muutja Kai Oja.

«Mulle meeldib hommikuti endale peeglis otsa vaadata, rahulikult tere hommikust soovida ja öelda, et «täna tuleb vägev päev!»,» lisas Oja rahuliku hommiku mõnusast rutiinist.

Oja andis nõu, kuidas end varajaseks ärkamiseks harjutada. «Sa pead endale teadvustama, miks sa seda teha tahad! Mina tahtsin saada oma aega. Aga miks siis näiteks oma aega oleks vaja? Mind inspireeris see, et edukad inimesed ärkavadki vara ja ka ma tahan olla edukas! Igal inimesel võiks olla oma põhjus, miks ta selle sammu ette võtab. Näiteks, sa peaksid välja mõtlema, mida sa selle mõnusa rahuliku hommikuga ette võtad,» lisas ta.

Oja rääkis, et tema suhtleb hommikuti Zoomi vahendusel grupiga, mille liikmed kõik ärkavad vara. «See grupp on loodud aasta tagasi. Inimesi on üle Eesti ja isegi Soomest, füüsiliselt me kokku ei saa. Viime tähelepanu nendele asjadele, mis on hästi ehk kirjutame koos tänusid. Küsime päevaks juhiseid, saadame armastust ja visualiseerime. Igaüks saab olla omas elemendis, samas saab meil ka kõvasti nalja,» avaldas ta.

«Pärast Zoomi kohtumist ma kirjutan midagi. Hetkel näiteks loon oma «mina pilti». Loon pildi sellest, milline on see Kai, kes on saavutanud oma eesmärgi. Lisaks sellele kirjeldan, milliseid iseloomuomadusi me omada tahaksime, kas tahame olla enesekindlad, ennast väärtustavad ja nii edasi,» lisas Oja.

Oja lisas veel, et kõnekäänd «vara üles, hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi» ei ole kõige kasulikum lähenemine. «Kui vara ärkad, tuleks minna ka varem magama. Seda tuleb ikka reaalselt jälgida ja harjutada. Varem magasin kaheksa tundi, nüüd tunnen, et puhkan seitsme ja poole tunniga kenasti välja,» mainis ta.

Varajase ärkamise rutiin on muutnud Oja oluliselt produktiivsemaks. «Ma jõuan palju rohkem, olen ka enesekindlam! Hea on see, et saan hommikuti enda jaoks õppida midagi uut. Ma ei pea päeva jooksul mõtlema, millal ma sellise tegevuse jaoks aega leian. Need on kõik väga võimsad asjad,» lisas Kai Oja.

Kai Oja soovitused varajaseks ärkamiseks: