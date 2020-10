Teadlane selgitab: miks puulehed sügisel värvi muudavad?

Kamenik selgitas, et puulehtede värvi muutus oleneb palju temperatuuri ja valguse muutusest. «Mõned aastad tagasi, näiteks 2013. aastal oli inimestel suur huvi, miks olid puulehed toona oluliselt kollasemad, kui tavaliselt oleme sügiseti näinud. Huvitav on see, et see nähtus on seotud klorofülliga,» sõnas ta.

Lisaks kollastele puulehtedele, märkame sügiskuudel ka punakaid lehti. Kamenik lisas, millest see tingitud on. «Punakas värvus oleneb nüüd sellest, kas antud lehtedes on tsüaniini või mitte. Vastu talve lähevad taimed säästurežiimile ja hakatakse energiat isegi rohkem raiskama ja seeläbi ka pigmente sünteesima. Kui sügisel on rohkem päikest ja ööd jahedamad, siis klorofülli küll sünteesitakse juurde, kuid samuti see ka laguneb - tuleb rohkem esile kollast karoteeni, mis teeb lehed kollaseks. Kui esile tuleb tsüaniini, siis see muudab lehed veelgi värvilisemaks. Klorofüll on lehtedes suvel olemas ja see peidab teised värvilised pigmendid ära. Kuid sügisel ilm muutub, hakkab klorofüll kaduma ja see toob esile kõik teised kaunid värvilised pigmendid,» selgitas ta.