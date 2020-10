Maian tunneb rõõmu loomingust ja elust: olen väga rahul sellega, kus ma hetkel olen!

Maian Lomp jõudis laiema avalikkuse ette tänu 2015. aasta Eesti Laulu konkursile. Toona jäi ta Karl-Kristjan Kingiga esitatud looga «Have You Now» teiseks. Peale Eesti Laulu tegi muusik lepingu Universal Musicuga ja andis välja kaks ingliskeelset singlit «Say it First» ning «Scissors». Edasi tulid juba eestikeelsed laulud «Sinise leegiga» ja «Palava pudru».

Hiljuti andis Maian välja suhetest rääkiva singli «Papi». Sõnad on muusiku enda sulest, heliloomingu pealt aitasid kaasa Gevin Niglas ja Ago Teppand. «See lugu on nagu minu beebi, olen väga uhke! Siiani pole saanud mitte ühtegi negatiivset kommentaari oma laulule, mul on selle üle väga hea meel. Nautisin seda, et loo produktsiooni taga oli mõnus ja hubane töö - ei olnud suurt produktsioonitiimi, saime vaikselt stuudios tööd teha. Osad sõnad kirjutasin isegi bussipeatuses, kõik oli kuidagi nii loomulik ja chill. Enda loodud laulu lauda on väga mõnus,» kirjeldas ta.

«Lugu on kirjutatud päris elust. See räägib ühest situatsioonist, millega puutusin sel aastal kokku. Kõik asjad, mis te sõnadest kuulete....on päriselt juhtunud. Loole on ilmunud ka video, Marta Vaarik vastutas kogu kunstilise poole eest. Hästi lahe oli temaga koos töötada, Marta on väga loov ja ta suudab väikese aja jooksul nii palju välja võluda,» rääkis Maian oma uuest loomingust.

«Olen jõudnud oma elus hästi heasse kohta. Olen väga rõõmus ja rahul sellega, kus ma hetkel olen ja mis mul hetkel on. Olen vahepeal suuremaks saanud, puberteedi aeg on möödas, lisaks sellele olen endaga ka palju tegelenud. Varem keskendusin eelkõige koolile ja teistele inimestele, nüüd olen palju endaga hakanud tegelema. Mõtlen teemadele, mis mind tegelikult õnnelikuks teevad ja kes ma üldse olen. See võib kõlada dramaatiliselt, kuid see on vajalik,» rääkis Maian.

Maian lisas, et tegi kõrgkooli õpingutes kannapöörde, asudes nüüd õppima humanitaarteaduste vallas. «Otsustasin, et ma ei avalda, mis eriala ma täpselt õpin. Siiani olin keskendunud vaid reaalainetele, nüüd tahtsin vahetada valdkonda. Ma ei soovi sellest avalikult rääkida, sest see Maian, kes õpib, on täiesti teine Maian - lihtsalt tavaline koolitüdruk,» rääkis ta.

Muusik rääkis oma kainest eluviisist, millest on kinni pidanud üle üheksa kuu. «Minu jaoks toimis alkohol nii, et olin kurb, õnnetu ja see ei teinud mind mitte kuidagi paremaks. Kui alkohol muudab enamus inimesi vabamaks, siis mind muutis hoopis külmaks ja tõrksaks. See ei mõjunud mulle sugugi hästi ja päeva pealt tegin otsuse. Mu oma sõbrad ja pere saavad sellest väga hästi aru, kõik on väga toetavad. Kui läheme koos välja, on ka nemad tihti kained,» lisas ta.