Herald avaldas kahekümnenda sünnipäeva puhul uue albumi

Metallibänd Herald avaldas oktoobri alguses kahekümnenda sünnipäeva puhul albumi «Kurat». Oma neljanda albumiga jätkab bänd kindlakäeliselt hevimetalli radadel, kuid toob sisse ka uusi instrumente ning värskeid ideid. Kõik Heraldi lood on eestikeelsed.

«Kui sa tahad oma laulu südant ja hinge panna, tuleb lauda ikkagi emakeeles. See kehtib ka mõtlemise ning luuletamise kohta. Inglisekeelseid sarnase žanri bände on maailmas väga palju - meie oleme mõelnud, et miks olla üks miljonist sarnasest, kui saab olla üks ja ainus omataoline eestikeelne. Meie vokaal on hästi energiline, jõuline ja vali. Kõrguste ulatuste mõttes on esitused väga vaheldusrikkad - kohati laulame hästi madalalt, teine hetk väga kõrgelt! Kuid me laulame ikkagi puhta vokaaliga. Mul endal on koorilaulja taust ning see on bändi tegemistele kõvasti kaasa aidanud, hääle- ja hingamisharjutused on kasuks tulnud ka metalbändi juures,» rääkis bändi solist Sven Varkel.

«Me võime väljanägemise poolest olla laval kurjad, tõsise näoga ja teha pooltobedaid nalju. Tegelikult oleme kõik täiesti tavalised inimesed. Eks see kõik on muidugi žanriti erinev,» lisas bändi laulja.

Varkel tunnistas, et bändi liikmed on peale pikka salvestusperioodi kerges pingelanguse faasis. «Uue albumi salvestamine on tõesti suur töö. Üks asi on füüsiline rabelemine, teine teema on uute lugude kirjutamine ja sellega kaasnev emotsionaalne pinge. Ikka ju mõtled, et kas album õnnestub ja kas see on eelmisest helikandjast natukenegi parem. Küsimusi on nii palju! Praegu tunneb bänd end hästi ja oleme tulemusega väga rahul,» rääkis ta.

Bändi esindaja lisas, et uue albumi nimilugu «Kurat» räägib alkoholist. «Lugu räägib viinakuradist, ehk sellest, mis juhtub inimesega alkoholi liigtarvitamise tõttu. Ega alkohol ka laulja häälele head ei tee, kuigi saab muusikamaailmast tuua ka vastupidiseid näiteid. Minul on vaja kiljuda kõrgeid helinoote ja esinemised peavad olema tehtud kaine peaga, alles pärast seda on koht õllele,» muigas bändi solist.

Sõnumi poolest on album vaheldusrikas, kokku on albumil kümme lugu ja kestust nelikümmend minutit. Bänd salvestas albumi omaenda Besat stuudios ja kodustuudiotes ning selle miksis ja masterdas Eesti paremikku juhtiv Kristo Kotkas.

Herald salvestab ja esineb stabiilses koosseisus. Vokaal on Sven Varkeli poolt, Egert Vandel ja Tauno Nava mängivad kitarridel, Meelis Endla vastutab bassi eest ning Jaan Liinat hoolitseb trummide ja löökriistade kõla eest.