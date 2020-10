Loomade varjupaikades on Musta Kassi kuu: too enda koju üks nurruv tegelane

Varjupaikade MTÜ tähistab oktoobrikuud Musta Kassi kuuna, täpselt nii ka sel aastal. MTÜ juht Triinu Priks täpsustas, miks kampaania raames just mustadele kassidele nii suurt tähelepanu pööratakse.

«Loomad toovad meile suurt rõõmu, kindlasti mitte muret. Kuid kuidagi on nii, et musti ja must-valgeid kassikesi on varjupaikades kõige rohkem. Nendele kodu leidmine võtab mingil põhjusel rohkem aega. Seevastu silmatorkavalt erilistele kassidele toimub kodu leidmine üsna ruttu. Nüüd ongi toimumas teavituskampaania, mille raames tõmbame mustadele kassidele oktoobrikuus just eriliselt palju tähelepanu,» lisas Varjupaikade MTÜ juht.

Priks täpsustas, et kassiteemaline kampaania aitab lisaks mustadele kassidele ka teisi kasse. «Nii on olnud igal aastal. Taoline kampaania aitab tegelikult kõikidele kassidele kiiremini uued kodud leida, me tõmbame selle teavitusega kõikidele loomadele teatavat tähelepanu,» sõnas ta.

«Oktoobrikuus saab musti kasse koju võtta kõigest ühe euro eest. Tavaliselt on uus looma omanik loovutustasuna kompenseerinud teatud kulutusi. Oktoobrikuus me võtame need kulutused enda kanda - nende toimingute hulka kuulub näiteks kiibistamine ja vaktsineerimine. Me loodame, et selline võimalus annab rohkematele kassidele võimaluse oma koju jõudmiseks,» mainis Priks.

Musta Kassi kampaania toimub tänavu juba seitsmendat korda. «Teeme seda taas, sest eelmised aastad on näidanud tõeliselt häid tulemusi! Pole mõtet lõpetada asja, mis end väga hästi õigustab. Üle-eelmisel aastal jõudis kampaania raames koju üle viiekümne kassi, eelmisel aastal juba üle kaheksakümne kassi. Praegu on varjupaikades ligikaudu sada kolmkümmend kassi, nad on siis kõik mustad või must-valged. Nende mõne oktoobrikuu päeva jooksul on kodudesse jõudnud juba üheksa musta kassi,» lisas Priks.

MTÜ juht soovitas huvilistel tutvuda varjupaikade veebikeskkonnaga. «Vaadake esmalt, kas keegi nendest loomadest üldse kõnetab teid. Kui keegi pakub huvi, siis võtke varjupaigaga ühendust ja leppige kokku personaalne külastusaeg. Suuri rahvamasse me uudistama ei oota. Aeg on näidanud, et individuaalsed looma soovijad, kes aja kokku lepivad, võtavad palju sagedamini uue pereliikme kaasa. Kui uudistajad tulevad suvalisel ajal, siis nad ei saa loomadest nii head ülevaadet, sest tihtilugu on töötajatel muud tegemist,» rääkis ta.

«Ega me ühtegi looma kellelegi peale ei suru. Igaüks saab valida sellise looma, keda ta ise tahab endale sõbraks. Mõni inimene tahab kassi, kes õhtul diivanil sülle ronib - selliseid meil kindlasti ka leidub. Samal meil on loomi, kes vaatlevad eemalt, tõesti, kasse on igasuguseid. Kes tahab oma kodu kassile avada, leiab sobiva looma kindlasti,» lisas Priks.

Kes mingitel põhjustel kassi võtta ei saa, saab soovikorral varjupaikasid siiski omal moel toetada. «Meil on koostöö AS Kaleviga. Kui ostad oktoobris Nurri šokolaadi, läheb üks sent varjupaiga kassidele. Lisaks sellele on müügil ka spetsiaalne 5-eurose väärtusega annetusšokolaad, millest kogu müügitulu läheb varjupaikade kassidele,» rääkis Varjupaikade MTÜ juht Triinu Priks.