Merilin Mälk avaldas oma teise singli: käes on muutuste aeg

Merilin Mälk ilmus laiema avalikkuse ette 2018. aastal, kui osales talendisaates «Eesti otsib superstaari». Saaremaa neiu laulis ennast toona tublile kolmandale kohale, olles ise tol hetkel vaid 17-aastane. Mullu sõlmis Mälk lepingu plaadifirmaga Universal Music ning osales Eesti Laul 2020 konkursil palaga «Miljon sammu».

Mõned nädalapäevad tagasi avaldas laulja koos plaadifirmaga Universal Music oma teise singli «Tõuseb tuul». Loo autoriteks on laulu «Miljon sammu» meeskond ning seekord kirjutas Merilin sõnad ise, lüürikat aitas lihvida Maian Kärmas.

«Loo valmimine võttis päris palju aega ja põhjuseid oli siin mitmeid. Esiteks, kevadel oli karantiin ja lisaks sellele lõpetasin ka gümnaasiumi. Eks see aasta ongi üks suur muutuste aasta, toimub nii palju. Järgmisel aastal on samuti ees mitu suuremat projekti, on tõeline muutuste aeg,» rääkis Mälk.

Muusiku sõnul jutustab lugu tema eelmistest emotsioonidest ja suhetest. «See räägib füüsilisest tõmbest kellegi vastu. Esialgu tundus suhe nii ehe...kuid siis sai naiivne Merilin aru, et päris nii see ikkagi ei ole. Täpsemalt on see mineviku-minust kirjutatud. Loo energia peegeldub vaatajani ka läbi muusikavideo - kõik on ümber nii roosa ja lilleline, olles nii kõrvuni armunud. Partnerit videos aga pole. Loodan, et kõik leiavad sellest loost midagi äratuntavat,» selgitas ta.

Video filmiti kahe võttepäeva jooksul Eisma külas. «Video on filmitud septembrikuus, seal vees polnud üldsegi soe! Uudistes oli tol nädala hoiatus, et saabumas on suur torm ja minu singli pealkirjaks «Tõuseb tuul». Üks õhtu filmisime paduvihmaga välibasseinis ja järgmine päev sain juba tantsida soojas roosas toas. Idee oli tervele tiimile väga selge ja ma olen uhke, et terves selles projektis on väga suur osa minu enda loomingust. Kirjutasin sõnad ise ja ka basseinikaadrid olid minu mõte,» tutvustas 19-aastane lauljatar oma värsket videot.

Raadio Elmar LIVE stuudios laulu lugu «Tõuseb tuul». Trummidel mängis Henri- Hannes Sell, kitarril Kristjan Sootalu ja klaveril Kadri Lepik. «Live esinemiste juures ma keskendun palju kuulajatele....on äärmiselt oluline, et mu ehe emotsioon nendeni jõuaks,» avaldas Merilin Mälk.