Mari Jürjens omaenese ilus ja veas: käes on aeg, et kõik ebaoluline üle parda visata

Kuigi Mari Jürjens toimetab täna oma igapäevaseid tegemisi Tallinnas, tunneb ta Lõuna-Eesti piirkonnas end alati mugavalt ja hubaselt. «Tartus tunnen end kui kodus, mul on alati hea meel siia tulla. Ka Põlva on mulle oluline paik, elasin selles linnas esimesest kuni kuuenda eluaastani, veetsin seal lasteaia aastad ning peale seda kolisime perega Tartumaale,» rääkis ta.

Põlvamaa on Jürjensi jaoks lausa nii märgilise tähendusega, et hiljuti ilmus tema portreefilm «Õhtust hommikuni Põlvas». «See veider kevad pani meid suurelt unistama. Mõtlesin, et mida võiks küll plaadil olevate lauludega ette võtta....nii sündiski idee teha väike film. Tahtsin toota selle kusagil ilusas kohas, seetõttu tegime filmivõtted ja laulude salvestamise Põlvas, mis on mulle kaunis ja armas linn. Filmis on esiplaanil ikkagi laulud...kuid ka mina ise. Kokkuvõtvalt on see portreelugu minust ja minu muusikast,» täpsustas Jürjens.

10. oktoobril ilmub muusikul album «Omaenese ilus ja veas». Album kannab juhtmõtet, et on aeg visata üle parda kõik see, mis pole enam oluline. «Ühel hetkel ma otsustasin, et ei jaksa iga asja pärast muretseda ja põdeda. Panin käima projekti, et lepin sellega, nagu ma olen. Ma teen vigu, nagu kõik inimesed vahel teevad ja see kõik on okei. Tahan tegeleda asjadega, mis valmistavad rõõmu ja mis on minu jaoks olulised,» lisas laulja.

Jürjensi looming on siiras ja isiklik. Ta ise loodab, et taoline lähenemine võib kuulajate jaoks toeks ja abiks olla. «Oskan rääkida vaid oma lugu ja laulda nendest asjadest, mis mind puudutavad. Olen rõõmus, et otsustasin just sellised mõtted oma lugude ja laulude sisse panna. Teistest ja teiste asjadest ma ei oska laulda ega kirjutada. Usun, et minu laulude sees olevad mõtted on ka üsna universaalsed. Loodan isegi, et need võivad kedagi toetada ja aidata. Mina olen saanud väga palju tuge sellest, kui keegi teine on ennast avanud. Kui keegi avaldab midagi väga isiklikku, siis see on alati liigutanud. Tahan ka ise oma loomingus just sellist rida jätkata, seetõttu olen oma lauludes võimalikult aus,» tunnistas ta.

Jürjensi albumi ümbris on osaliselt käsitöö, autoriks on Angelika Schneider. «Kui alustasime plaadiümbrise kujunduse idee väljatöötamist, siis mind hoiatati, et tänapäeval pole mõtet enam füüsiliselt seda välja anda. Mina aga väga usun käega katsutavasse albumisse, lisaks sellele tahtsin, et sel oleks ka mingi oma eriline lisaväärtus, sedapuhku väikese raamatu näol. Esimest korda annan oma albumi välja ka vinüülina, minult on seda väga tihti küsitud,» kirjeldas ta.

Plaadi esitluskontsert toimub 10. oktoobril Kose vallas, Siidrifarmis. Novembrikuus toimuvad plaaditutvustused erinevates Eestimaa linnades.

Raadio Elmar LIVE stuudios tulid laulmisele lood «Inimene» ja «Kallis». «Laulu «Kallis» luues mõtlesin, et mida üks täiskasvanud inimene sooviks kuulda, kui tal on raske. Ma arvan, et väga oluline on üksteise jaoks olemas olla ja sellest see laul ka räägib,» rääkis Mari Jürjens raadio Elmar päevaprogrammis.