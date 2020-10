Adeele Jaago avaldas tütre sünnipäeva puhul oma esimese singli «Emani»

Adeele Jaago singel «Emani» on esimene ilmutis uuel aastal väljaantavalt autorialbumilt. Produktsiooni ja salvestuse taga seisab Adeele abikaasa Jaan Jaago, kes on ühtlasi sisse mänginud ka loo kitarrid.

«Konkreetne laul sai kirjutatud tänavu aastal emadepäeva kandis. Oli üks selline päev, kui Jaan läks mõlema lapsega jalutama ja mul oli kaks tundi vaba aega. Otsustasin selle aja sees laulu kirjutada, laulusõnad lausa valgusid minust välja, protsess oli kuidagi nii sujuv ja lihtne. Ilmselgelt, ilma kahe lapseta seda lugu ei oleks sündinud. Viis oli olemas juba aastaid ja ootas õiget teksti peale. Leian, et lapsevanemaks olemine avab meis hästi palju ilusat ja samas ka valusat,» rääkis Adeele Jaago.

Adeele abikaasa Jaan Jaago lisas, et elu- ja töökorralduse tõttu veedab ta tihti aega kodus ja saab seeläbi naist laste hoidmisel aidata. «Oleme mõlemad vabakutselised. Seega, tuleb tihti ette päevi, mil mina olen mõlema lapsega kodus ja Adeele saab oma asju ajada. Lastega on väga lihtne, nad on meil nii nunnud, armsad ja rahulikud. Adeele on emapuhkusel ja mina olen vabakutseline muusik, meie ajaplaneerimine on enda kätes. Tore, et saame lastega koosolemise aega mõnusalt klapitada,» lisas Jaan Jaago.

Adeele Jaago tahab uue looga tuua emadele laste kasvatamisel lootust ja tuge. «Näen tihti seda, et noored emad jäävad oma lastega koju ja veel väga isoleerituks. Kõik keerleb vaid ümber laste ja emad on väga omaette, tihtipeale unustatakse end täiesti ära. Minu hinnangul peaks nendest teemadest rääkima, seetõttu sai kirjutatud ka antud lugu,» lisas ta.

«Ega ka meie jaoks on lastega seotud mured suhteliselt igapäevased. Kui lapsel tuleb nohu, siis see on ikkagi üsna maailmalõpu sarnane asi. Väsimus ja magamatus käivad lastekasvatamise juurde. See kõik on paras karusell,» lisas Adeele Jaago.

«Ma ei oska laste kasvatamisel nii hästi kaasa rääkida, võibolla peaks mul neid rohkem olema ja siis saaksin ka tarvilikku nõu anda. Jah, muidugi on olnud raske, kuid ei ole olnud nii raske, et see tunne oleks ära matnud. Need lapsed on ju meie omad ja oleme neid ise väga soovinud. Elu on tänu lastele oluliselt rikkalikum! Isegi, kui vahel on raskem, siis see on kogu protsessi loomulik osa, kõik läheb üle ja maailm on tänu nendele ikkagi nii äge. Ma ei saa aru nendest inimestest, kes hoiatavad ette, et noore lapsevanemana ei saa paar esimest aastat millegi muuga tegeleda - mina ei ole küll kordagi sellist asja tundnud,» tõdes muusik Jaan Jaago.

Laulja tegi juttu, kuidas kuulajad on värske loomingu vastu võtnud. «Jaani ema oli loost väga liigutatud. Ta jäi kevadel koroona ajal Itaaliasse kinni ja ei saanud enam koju. Saatsime talle sinna kaugele selle loo ja talle väga meeldis. Üks lemmik kompliment oli aga see, et üks lapseootel ema pani kokku playlisti, mida soovib sünnitamisel kuulata. Ta kirjutas mulle, et lugu «Emani» on selles nimekirjas esimene. See on väga huvitav, mul on hea meel ja soovin talle edu sünnitamisel,» märkis ta.

Adeele Jaago on sahtlisse lugusid kirjutanud alates 12-aastasest peale. Tema muusikas kohtuvad siirad ning ehedad laulusõnad, heakõlalised meloodiad ja kosmiline atmosfäär. Uue loo Oma panuse annavad veel viiuli ja taustvokaalidega Judith Parts ning kontrabassil Sander Kahu. Kokkumängu ja lõppviimistluse autor on José Diogo Neves.